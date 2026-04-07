Новая коллекция от Андре Тана: почему Fleur de Lys стоит внимания

Андре Тан с моделью. Фото из официального пресс-релиза

Украинский бренд ANDRE TAN снова впечатляет — на этот раз новой коллекцией Fleur de Lys, вдохновленной символом белой лилии. Но здесь лилия — не просто красивый цветок. Она стала метафорой внутренней гармонии и утонченности, которую не нужно демонстрировать, чтобы ее заметили.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный пресс-релиз.

В чем особенность новой коллекции Андре Тана

Fleur de Lys — это история о женщине, которая знает свою ценность. Главным цветом коллекции стал белый. Но это не холодный минимализм, а многослойный, живой оттенок. Белый в Fleur de Lys — это место для нового дыхания, для своего самовыражения.

Нежный образ от Андре Тана. Фото из официального пресс-релиза

Коллекция сочетает в себе:

структурированные жакеты, которые придают уверенности;

женственные платья, играющие на контрасте мягких тканей и четких линий;

лаконичные костюмы, которые подчеркивают современную элегантность;

легкие ткани с деликатной текстурой, создающие ощущение свободы;

цветочные мотивы в деталях: аппликации и объемные элементы, которые добавляют тонкий, почти незаметный акцент.

Как говорит сам Андре Тан, креативный директор и автор коллекции:

"Эта коллекция о тишине, в которой рождается сила. Я сознательно выбрал белый, чтобы показать архитектуру силуэтов и чистоту женской энергии. Сегодня женщина ищет не тренд, а состояние. Fleur de Lys — ответ на запрос о легкости, свете и уверенности в себе".

Элегантное платье от Андре Тана. Фото из официального пресс-релиза

Каждая деталь — от платьев до жакетов — выдержана в балансе между мягкостью ткани и силой силуэта. А лилия, появляющаяся в мелких акцентах, добавляет коллекции изящества и легкости.

