Головна Мода Український дизайнер Андре Тан випустив нову колекцію

Український дизайнер Андре Тан випустив нову колекцію

Дата публікації: 7 квітня 2026 16:17
Нова колекція від Андре Тана: чому Fleur de Lys варта уваги
Андре Тан з моделлю. Фото з офіційного пресрелізу

Український бренд ANDRE TAN знову вражає — цього разу новою колекцією Fleur de Lys, натхненною символом білої лілії. Але тут лілія — не просто красива квітка. Вона стала метафорою внутрішньої гармонії та витонченості, яку не потрібно демонструвати, щоб її помітили.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний пресрелізу.

В чому особливість нової колекції Андре Тана

Fleur de Lys — це історія про жінку, яка знає свою цінність. Головним кольором колекції став білий. Але це не холодний мінімалізм, а багатошаровий, живий відтінок. Білий у Fleur de Lys — це місце для нового подиху, для свого самовираження.

Акцентом колекції Fleur de Lys став білий колір
Ніжний образ від Андре Тана. Фото з офіційного пресрелізу 

Колекція поєднує:

  • структуровані жакети, які додають впевненості;
  • жіночні сукні, що грають на контрасті м’яких тканин та чітких ліній;
  • лаконічні костюми, які підкреслюють сучасну елегантність;
  • легкі тканини з делікатною текстурою, що створюють відчуття свободи;
  • квіткові мотиви у деталях: аплікації та обʼємні елементи, які додають тонкий, майже непомітний акцент.

Як каже сам Андре Тан, креативний директор і автор колекції:

"Ця колекція про тишу, в якій народжується сила. Я свідомо обрав білий, щоб показати архітектуру силуетів і чистоту жіночої енергії. Сьогодні жінка шукає не тренд, а стан. Fleur de Lys — відповідь на запит про легкість, світло і впевненість у собі".

Нова колекція від Андре Тана для жінок
Елегантна сукня від Андре Тана. Фото з офіційного пресрелізу 

Кожна деталь — від суконь до жакетів — витримана в балансі між м’якістю тканини та силою силуету. А лілія, що з’являється у дрібних акцентах, додає колекції витонченості та легкості.

Андре Тан нова колекція одягу жіночий одяг
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

