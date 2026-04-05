3 головні речі, які формують весняний гардероб Кортні Кокс

Не завжди вишуканий стиль означає складні комбінації чи дорогі бренди. Іноді досить правильно підібраних базових речей, щоб мати стильний і дорогий вигляд. І цьому чудовий приклад — Кортні Кокс, зірка культового серіалу "Друзі".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Woman and Home.

Акторка рідко ділиться відео в соціальних мережах. Так, на її сторінці в Instagram зʼявилась публікація, де грає на барабанах. Звичайно, всі помітили її музичний талант, але не менше уваги привернув її образ: простий, акуратний і водночас дуже елегантний.

Яким образом здивувала Кортні Кокс

У цьому весняному луку Кортні поєднала строгі штани прямого крою з топом з короткими рукавами. Доповнили образ класичні лофери — зручні, плоска підошва, невеликий каблук, а спереду — акуратні рюші, які додають родзинки. Дві нейтральні кольорові нотки створили відчуття мінімалізму, а бежеві штани стали тонким акцентом, який не перебиває загальної гармонії.

Цей образ — ідеальна формула smart casual, яка підходить і для офісу, і для прогулянки. Заправлений топ чітко окреслює фігуру, додає охайності, а злегка звужені штани на щиколотці роблять силует стрункішим. Все має простий, але дорогий вигляд.

Секрет Кортні простий: базові речі, нейтральні кольори, чисті лінії. Так можна легко поєднувати елегантний повсякденний стиль з офісним, і при цьому економити час щоранку перед виходом на вулицю. Бо, погодься, іноді навіть в капсульному гардеробі ми стоїмо і думаємо: "Мені нема чого вдягнути". А насправді, рішення часто вже перед вами — потрібно лише знати, як його подати.

