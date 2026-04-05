Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода 3 головні речі, які формують весняний гардероб Кортні Кокс

3 головні речі, які формують весняний гардероб Кортні Кокс

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 08:05
Кортні Кокс. Фото з Instagram/courteneycoxofficial

Не завжди вишуканий стиль означає складні комбінації чи дорогі бренди. Іноді досить правильно підібраних базових речей, щоб мати стильний і дорогий вигляд. І цьому чудовий приклад — Кортні Кокс, зірка культового серіалу "Друзі".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Woman and Home.

Акторка рідко ділиться відео в соціальних мережах. Так, на її сторінці в Instagram зʼявилась публікація, де грає на барабанах. Звичайно, всі помітили її музичний талант, але не менше уваги привернув її образ: простий, акуратний і водночас дуже елегантний.

Яким образом здивувала Кортні Кокс

У цьому весняному луку Кортні поєднала строгі штани прямого крою з топом з короткими рукавами. Доповнили образ класичні лофери — зручні, плоска підошва, невеликий каблук, а спереду — акуратні рюші, які додають родзинки. Дві нейтральні кольорові нотки створили відчуття мінімалізму, а бежеві штани стали тонким акцентом, який не перебиває загальної гармонії.

Цей образ — ідеальна формула smart casual, яка підходить і для офісу, і для прогулянки. Заправлений топ чітко окреслює фігуру, додає охайності, а злегка звужені штани на щиколотці роблять силует стрункішим. Все має простий, але дорогий вигляд.

Секрет Кортні простий: базові речі, нейтральні кольори, чисті лінії. Так можна легко поєднувати елегантний повсякденний стиль з офісним, і при цьому економити час щоранку перед виходом на вулицю. Бо, погодься, іноді навіть в капсульному гардеробі ми стоїмо і думаємо: "Мені нема чого вдягнути". А насправді, рішення часто вже перед вами — потрібно лише знати, як його подати.

Раніше ми писали про те, на які речі досвідчений стиліст радить не звертати увагу. Мова про те, що може лише зіпсувати образ, а не підкреслити вашу індивідуальність.

Також Новини.LIVE повідомляли, який одяг з 90-х має повернутися цього року. Епоха "ретро" знову стала актуальною — головне вміти правильно її інтерпретувати в сучасний стиль.

одяг весінній гардероб Кортні Кокс
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації