Україна
4 речі в гардеробі, які досвідчений стиліст ніколи не купить

Дата публікації: 24 грудня 2025 10:40
Антитренди гардероба — 4 речі, які псують навіть дорогий образ
Гарна дівчина. Фото: freepik

Є речі, які легко комбінуються з усім, а є ті, з якими складно скласти навіть два різні образи. Розбираємо чотири приклади, які часто купують, але рідко носять — бо стилізувати їх виявляється складніше, ніж здавалося в магазині.

Про це розповіла Valeria Leskina в своєму TikTok.

4 невдалі речі для гардероба

Чорні кросівки

На практиці вони часто роблять образ важчим, ніж треба. Особливо, якщо кросівки масивні або з товстою підошвою. Вони візуально обтяжують низ і створюють різкий контраст з усім іншим.

Чорні кросівки важко стилізувати в образі
Чорні кросівки. Фото з Instagram

Коричневі кросівки зі світлою підошвою працюють інакше. Вони не так різко виділяються і легше вписуються в повсякденні образи. Якщо у вас вже є чорні кросівки і ви не знаєте, що з ними робити — спробуйте поєднувати їх з темними речами, щоб контраст був меншим.

Джинси з ґудзиками спереду

Джинси з рядом ґудзиків замість блискавки, особливо якщо вони ще й імітують білизну зверху — це той випадок, коли одна деталь бере на себе занадто багато уваги. Це має трохи зухвалий вигляд, але не в хорошому сенсі.

4 речі в гардеробі, які досвідчений стиліст ніколи не купить - фото 2
Джинси з ґудзиками спереду. Фото з Instagram

Просто незрозуміло, куди дивитися і як це вписати в звичайний лук. Якщо хочете щось цікаве — краще обрати джинси з нестандартним кроєм або кольором, але без зайвих деталей спереду.

Светри з об'ємною в'язкою

Комбінована в'язка, великі коси, об'ємні комірі — все це недоречне. Проблема не в самій в'язці, а в тому, що такі светри часто мають дешевий і громіздкий вигляд. Якщо хочете щось тепле і фактурне, то краще взяти светр з простою в'язкою, але якісний.

Які светри мають дешевий вигляд
Светр з комбінованою в'язкою. Фото з Instagram

Принтовані сорочки

Зайчики, квіточки, незвичні принти — це все має інфантильний вигляд в образі, навіть якщо сорочка дорога. Проблема в тому, що такі принти одразу роблять образ несерйозним, і не має значення, що ще на вас одягнуто.

4 речі в гардеробі, які досвідчений стиліст ніколи не купить - фото 4
Принтовані сорочки. Фото з Instagram

Однотонні сорочки підійдуть краще. Якщо хочете щось цікавіше за однотон — можна взяти сорочку в смужку або клітку, але не з малюнками.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
