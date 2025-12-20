Відео
Головна Мода Модна плутанина — в чому різниця між боді та лонгслівом

Модна плутанина — в чому різниця між боді та лонгслівом

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:21
Боді й лонгслів — у чому різниця та що краще обрати
Дівчина у чорному боді. Фото: Freepik

Боді та лонгслів — два елементи гардероба, які часто створюють плутанину. Багатьом вони здаються схожими між собою, однак насправді це абсолютно різні речі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Лонгслів — це річ з довгим рукавом, яка частіше за все приталена та яскраво підкреслює лінії фігури. Однак моделі можуть бути й більш вільними. Спочатку такий одяг використовували для додаткового утеплення, а з часом лонгслів став універсальною річчю в жіночому гардеробі. Його можна додавати до абсолютно різних стилів та образів: роботи в офісі, тренувань чи прогулянок.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Лонгслів у поєднанні зі спідницею. Фото: Instagram

Довгий рукав робить лонгслів ідеальним вибором на холодну погоду. Він добре зігріває та не сковує рухи. При цьому носити його можна як взимку, так й влітку або в період міжсезоння.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Рожевий лонгслів. Фото: Instagram

Лонгслів — це безліч варіантів та фасонів. Поєднувати його можна різними речами та аксесуарами. З джинсами вдасться створити невимушений образ на кожен день, а спідниця й туфлі на підборах стануть чудовим варіантом для офісу.

З чим варто носити боді

Боді — це облягаючий одяг, що так само як і лонгслів щільно прилягає до тіла. Він також робить акцент на силуеті. При цьому його нижня частина кардинально відрізняється від лонгсліву. Боді схоже на купальник та застібається на кнопки в паховій частині.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Чорне боді. Фото: Instagram

Носити такий елемент гардероба можна носити практично з будь-якими речами. Для багатьох модниць боді стало базовим одягом, що стоїть поряд з джинсами чи білою футболкою. Його легко комбінувати з діловими костюмами та штанами різного крою. До боді також пасуватимуть пишні короткі та довгі спідниці. Вдалий образ можна зробити і з широкими штанами.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Боді у леопардовому принті. Фото: Instagram

Моделі боді бувають різними — з довгими рукавами або ж без. Також є варіанти на бретелях та з глибокими вирізами, які підійдуть на теплу погоду.

Боді та лонгслів дійсно схожі між собою, але це зовсім різні речі. Вони однаково підкреслюють талію, однак мають різний фасон.

Нагадаємо, раніше ми писали про трендові светри цього сезону. Андре Тан підказав, на які моделі звернути увагу.

Також ми розповідали про те, які кардигани в моді цієї зими. Ці варіанти підійдуть для повсякденних образів.

мода одяг тренди речі стиль
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
