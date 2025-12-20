Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модная путаница — в чем разница между боди и лонгсливом

Модная путаница — в чем разница между боди и лонгсливом

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:21
Боди и лонгслив — в чем разница и что лучше выбрать
Девушка в черном боди. Фото: Freepik

Боди и лонгслив — два элемента гардероба, которые часто создают путаницу. Многим они кажутся похожими между собой, однако на самом деле это совершенно разные вещи.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что такое лонгслив и с чем его сочетать

Лонгслив — это вещь с длинным рукавом, которая чаще всего приталенная и ярко подчеркивает линии фигуры. Однако модели могут быть и более свободными. Изначально такую одежду использовали для дополнительного утепления, а со временем лонгслив стал универсальной вещью в женском гардеробе. Его можно добавлять к абсолютно разным стилям и образам: работе в офисе, тренировкам или прогулкам.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Лонгслив в сочетании с юбкой. Фото: Instagram

Длинный рукав делает лонгслив идеальным выбором на холодную погоду. Он хорошо согревает и не сковывает движения. При этом носить его можно как зимой, так и летом или в период межсезонья.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Розовый лонгслив. Фото: Instagram

Лонгслив — это множество вариантов и фасонов. Сочетать его можно разными вещами и аксессуарами. С джинсами удастся создать непринужденный образ на каждый день, а юбка и туфли на каблуках станут отличным вариантом для офиса.

С чем стоит носить боди

Боди — это облегающая одежда, которая так же как и лонгслив плотно прилегает к телу. Он также делает акцент на силуэте. При этом его нижняя часть кардинально отличается от лонгслива. Боди похоже на купальник и застегивается на кнопки в паховой части.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Черное боди. Фото: Instagram

Носить такой элемент гардероба можно носить практически с любыми вещами. Для многих модниц боди стало базовой одеждой, стоящей наряду с джинсами или белой футболкой. Его легко комбинировать с деловыми костюмами и брюками разного кроя. К боди также подойдут пышные короткие и длинные юбки. Удачный образ можно сделать и с широкими брюками.

Чим відрізняється боді від лонгсліву
Боди в леопардовом принте. Фото: Instagram

Модели боди бывают разными — с длинными рукавами или без. Также есть варианты на бретелях и с глубокими вырезами, которые подойдут на теплую погоду.

Боди и лонгслив действительно похожи между собой, но это совершенно разные вещи. Они одинаково подчеркивают талию, но имеют разный фасон.

Напомним, ранее мы писали о трендовых свитерах этого сезона. Андре Тан подсказал, на какие модели обратить внимание.

Также мы рассказывали о том, какие кардиганы в моде этой зимой. Эти варианты подойдут для повседневных образов.

мода одежда тренды вещи стиль
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации