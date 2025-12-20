Боди и лонгслив — в чем разница и что лучше выбрать

Девушка в черном боди. Фото: Freepik

Боди и лонгслив — два элемента гардероба, которые часто создают путаницу. Многим они кажутся похожими между собой, однако на самом деле это совершенно разные вещи.

Лонгслив — это вещь с длинным рукавом, которая чаще всего приталенная и ярко подчеркивает линии фигуры. Однако модели могут быть и более свободными. Изначально такую одежду использовали для дополнительного утепления, а со временем лонгслив стал универсальной вещью в женском гардеробе. Его можно добавлять к абсолютно разным стилям и образам: работе в офисе, тренировкам или прогулкам.

Лонгслив в сочетании с юбкой. Фото: Instagram

Длинный рукав делает лонгслив идеальным выбором на холодную погоду. Он хорошо согревает и не сковывает движения. При этом носить его можно как зимой, так и летом или в период межсезонья.

Розовый лонгслив. Фото: Instagram

Лонгслив — это множество вариантов и фасонов. Сочетать его можно разными вещами и аксессуарами. С джинсами удастся создать непринужденный образ на каждый день, а юбка и туфли на каблуках станут отличным вариантом для офиса.

С чем стоит носить боди

Боди — это облегающая одежда, которая так же как и лонгслив плотно прилегает к телу. Он также делает акцент на силуэте. При этом его нижняя часть кардинально отличается от лонгслива. Боди похоже на купальник и застегивается на кнопки в паховой части.

Черное боди. Фото: Instagram

Носить такой элемент гардероба можно носить практически с любыми вещами. Для многих модниц боди стало базовой одеждой, стоящей наряду с джинсами или белой футболкой. Его легко комбинировать с деловыми костюмами и брюками разного кроя. К боди также подойдут пышные короткие и длинные юбки. Удачный образ можно сделать и с широкими брюками.

Боди в леопардовом принте. Фото: Instagram

Модели боди бывают разными — с длинными рукавами или без. Также есть варианты на бретелях и с глубокими вырезами, которые подойдут на теплую погоду.

Боди и лонгслив действительно похожи между собой, но это совершенно разные вещи. Они одинаково подчеркивают талию, но имеют разный фасон.

