4 вещи в гардеробе, которые опытный стилист никогда не купит

Дата публикации 24 декабря 2025 10:40
Антитренды гардероба — 4 вещи, которые портят даже дорогой образ
Красивая девушка. Фото: freepik

Есть вещи, которые легко комбинируются со всем, а есть те, с которыми сложно составить даже два разных образа. Разбираем четыре примера, которые часто покупают, но редко носят — потому что стилизовать их оказывается сложнее, чем казалось в магазине.

Об этом рассказала Valeria Leskina в своем TikTok.

4 неудачные вещи для гардероба

Черные кроссовки

На практике они часто делают образ тяжелее, чем надо. Особенно, если кроссовки массивные или с толстой подошвой. Они визуально утяжеляют низ и создают резкий контраст со всем остальным.

Чорні кросівки важко стилізувати в образі
Черные кроссовки. Фото из Instagram

Коричневые кроссовки со светлой подошвой работают иначе. Они не так резко выделяются и легче вписываются в повседневные образы. Если у вас уже есть черные кроссовки и вы не знаете, что с ними делать — попробуйте сочетать их с темными вещами, чтобы контраст был меньше.

Джинсы с пуговицами спереди

Джинсы с рядом пуговиц вместо молнии, особенно если они еще и имитируют белье сверху — это тот случай, когда одна деталь берет на себя слишком много внимания. Это выглядит немного вызывающе, но не в хорошем смысле.

4 речі в гардеробі, які досвідчений стиліст ніколи не купить - фото 2
Джинсы с пуговицами спереди. Фото из Instagram

Просто непонятно, куда смотреть и как это вписать в обычный лук. Если хотите что-то интересное — лучше выбрать джинсы с нестандартным кроем или цветом, но без лишних деталей спереди.

Свитера с объемной вязкой

Комбинированная вязка, крупные косы, объемные воротники — все это неуместно. Проблема не в самой вязке, а в том, что такие свитера часто выглядят дешево и громоздко. Если хотите что-то теплое и фактурное, то лучше взять свитер с простой вязкой, но качественный.

Які светри мають дешевий вигляд
Свитер с комбинированной вязкой. Фото из Instagram

Принтованные рубашки с принтами

Зайчики, цветочки, необычные принты — это все выглядит инфантильно в образе, даже если рубашка дорогая. Проблема в том, что такие принты сразу делают образ несерьезным, и не имеет значения, что еще на вас надето.

4 речі в гардеробі, які досвідчений стиліст ніколи не купить - фото 4
Принтованные рубашки. Фото из Instagram

Однотонные рубашки подойдут лучше. Если хотите что-то поинтереснее однотона — можно взять рубашку в полоску или клетку, но не с рисунками.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
