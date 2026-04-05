Україна
Главная Мода 3 главные вещи, которые формируют весенний гардероб Кортни Кокс

3 главные вещи, которые формируют весенний гардероб Кортни Кокс

Дата публикации 5 апреля 2026 08:05
3 главные вещи, которые формируют весенний гардероб Кортни Кокс
Кортни Кокс. Фото из Instagram/courteneycoxofficial

Не всегда изысканный стиль подразумивает сложные комбинации или дорогие бренды. Иногда достаточно правильно подобранных базовых вещей, чтобы выглядеть стильно и дорого. И этому отличный пример — Кортни Кокс, звезда культового сериала "Друзья".

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Woman and Home.

Актриса редко делится видео в социальных сетях. Так, на ее странице в Instagram появилась публикация, где она играет на барабанах. Конечно, все заметили ее музыкальный талант, но не меньше внимания привлек ее образ: простой, аккуратный и одновременно очень элегантный.

Каким образом удивила Кортни Кокс

В этом весеннем луке Кортни соединила строгие брюки прямого кроя с топом с короткими рукавами. Дополнили образ классические лоферы — удобные, плоская подошва, небольшой каблук, а спереди — аккуратные рюши, которые добавляют изюминку. Две нейтральные цветовые нотки создали ощущение минимализма, а бежевые брюки стали тонким акцентом, который не перебивает общей гармонии.

Этот образ — идеальная формула smart casual, которая подходит и для офиса, и для прогулки. Заправленный топ четко очерчивает фигуру, добавляет опрятности, а слегка зауженные брюки на щиколотке делают силуэт стройнее. Все имеет простой, но дорогой вид.

Секрет Кортни прост: базовые вещи, нейтральные цвета, чистые линии. Так можно легко сочетать элегантный повседневный стиль с офисным, и при этом экономить время каждое утро перед выходом на улицу. Ведь, согласись, иногда даже в капсульном гардеробе мы стоим и думаем: "Мне нечего надеть". А на самом деле, решение часто уже перед вами — нужно только знать, как его подать.

Ранее мы писали о том, на какие вещи опытный стилист советует не обращать внимание. Речь о том, что может лишь испортить образ, а не подчеркнуть вашу индивидуальность.

Также Новини.LIVE сообщали, какая одежда из 90-х должна вернуться в этом году. Эпоха "ретро" снова стала актуальной — главное уметь правильно ее интерпретировать в современный стиль.

одежда весенний гардероб Кортни Кокс
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
