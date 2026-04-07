Образи в стилі 90-х: з трендовими джинсами цього сезону

Наймодніші джинси весни-2026 в образах з 90-х
Прямі джинси — це не просто базова річ у гардеробі. Це основа будь-якого стильного образу, який легко адаптувати під свій настрій і сезон. Весна 2026 року дарує нам безліч варіантів, як носити джинси в стилі 90-х і при цьому мати сучасний та жіночний вигляд.
Новини.LIVE розповість, як створити стильний та лаконічний образ цієї весни.
Образи з джинсами в стилі 90-х
Джинси можуть бути простим елементом у вашому гардеробі, який легко стає модною заявою, якщо поєднати з чимось. І навесні 2026 року ці поєднання безумовно будуть актуальними.
@charlottebuttrick
Want to know what shoes to wear with straight leg jeans and how to style them in 2026? Keep watching 👖🤍 Links to shop my stylist pick of the best denim stovepipe jeans in my bio #jeans #2026fashion #styletips♬ original sound - Charlotte | Outfit Ideas
Наприклад, леопард і прямі джинси — ідеальне комбо. Топ з леопардовим принтом — це один зі способів бути поміченим, коли є бажання виділитися.
Також чудовим доповненням джинсів може бути легкий светр, сорочка або навіть шкіряна куртка. Ще можна придивитися до чорного чи коричневого блейзера — з ним ви будете мати неймовірно вишуканий вигляд. Біла сорочка і джинси взагалі практично є іконою 90-х.
Такому образу можна додати ефектності за рахунок гострих чобіт, можливо, светра, накинутого на плечі або зав'язаного на стегнах. І, звичайно, не забувайте про темні окуляри — маленька річ, яка завершує ваш образ.
Ще якщо хочете відчути себе супермоделлю 90-х, то спробуйте прямі джинси, лаконічний топ, шкіряну куртку. Завершіть образ практичною сумкою-шопером, і ви вже будете мати розкішний вигляд. На більш теплу погоду обирайте класичний образ — джинси та біла футболка.
@karinastylediaries
Day 7 of 7 Pinterest Inspired outfits - transitioning weather edition 🫶🏽 90s straight leg jeans, pointy toe booties and oversized jacket! #pinterest #pinterestaesthetic #stylingtips #falloutfits #autumnaesthetic♬ original sound - Karina Reske
Додайте сюди замшеву куртку, контрастний ремінь і окуляри, щоб розбавити загальну картину, адже вони ідеально поєднаються з образом.
Читайте Новини.LIVE!