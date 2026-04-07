Образи в стилі 90-х: з трендовими джинсами цього сезону

Світлі джинси.

Прямі джинси — це не просто базова річ у гардеробі. Це основа будь-якого стильного образу, який легко адаптувати під свій настрій і сезон. Весна 2026 року дарує нам безліч варіантів, як носити джинси в стилі 90-х і при цьому мати сучасний та жіночний вигляд.

Образи з джинсами в стилі 90-х

Джинси можуть бути простим елементом у вашому гардеробі, який легко стає модною заявою, якщо поєднати з чимось. І навесні 2026 року ці поєднання безумовно будуть актуальними.

Наприклад, леопард і прямі джинси — ідеальне комбо. Топ з леопардовим принтом — це один зі способів бути поміченим, коли є бажання виділитися.

Також чудовим доповненням джинсів може бути легкий светр, сорочка або навіть шкіряна куртка. Ще можна придивитися до чорного чи коричневого блейзера — з ним ви будете мати неймовірно вишуканий вигляд. Біла сорочка і джинси взагалі практично є іконою 90-х.

Такому образу можна додати ефектності за рахунок гострих чобіт, можливо, светра, накинутого на плечі або зав'язаного на стегнах. І, звичайно, не забувайте про темні окуляри — маленька річ, яка завершує ваш образ.

Ще якщо хочете відчути себе супермоделлю 90-х, то спробуйте прямі джинси, лаконічний топ, шкіряну куртку. Завершіть образ практичною сумкою-шопером, і ви вже будете мати розкішний вигляд. На більш теплу погоду обирайте класичний образ — джинси та біла футболка.

Додайте сюди замшеву куртку, контрастний ремінь і окуляри, щоб розбавити загальну картину, адже вони ідеально поєднаються з образом.

