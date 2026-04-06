Найсуперечливіші джинси весни-2026: про яку модну модель мова

Трендові джинси 2026 року, які не всім сподобаються
Весна — це час для експериментів. Сезон, коли стереотипи руйнуються, і ви можете показати, хто ви є насправді, на сміливому полотні. Якщо ви втомилися від цих ідеальних ліній і занадто часто клішованих "красивих" естетик, то зверніть увагу на джинси, що зараз в моді.
Які джинси в тренді
Нещодавно всі обирали ідеальні прямі моделі або мішкуваті. А сьогодні — брудні, зношені, навіть навмисно "криві" джинси. Справа в тому, що вони додають свіжості образу. Невимушений силует, плями, потертості, несподівані розрізи — все це нагадує нам, що мода може бути грайливою.
Деякі з найпопулярніших моделей цього типу можна знайти у Balenciaga, Acne Studios, Diesel, The Attico та Y/Project. Дизайнери змішують посадку, додають різні відтінки деніму, шкіряні вставки, вицвілі ділянки — і все це сприяє створенню того самого образу, який не можна не помітити.
@sloanevosen
how cool are these mixed fabric pants im obsessed they are a black denim + leather pant combo!! They are also on major sale right now, over $50+ off! 🫶 https://liketk.it/4pVQC #abercrombie #abercrombiejeans #abercrombiehaul #mixedfabrics #mixedfabricdenim #90sstraightjeans #jeans #denim #leatherpants #blackpants #blackdenim #blackjeans #abercrombiestyle #abercrombiesale #abercrombietryon #tryon #tryonhaul #salefinds #outfitideas @abercrombie♬ original sound - sloane vosen
З чим носити такі джинси навесні
Ці джинси мають "дикуватий" вигляд, але вони дуже універсальні. Навіть слідуючи за трендами можна залишатися собою. Ось кілька простих, але стильних варіантів:
- поєднуйте грубі, зношені джинси з базовим верхом: приталений жакет, класична сорочка, простий топ;
- об'ємний верх і повсякденні джинси для ідеального вуличного стилю;
- повний денімовий образ — якщо ви хочете найяскравіший і сучасний образ;
- контрасти та аксесуари — стильні сумки, слінгбеки або оригінальне взуття допоможуть надати завершеного, "живого" вигляду.
Ось власне головні нюанси, які варто враховувати.
