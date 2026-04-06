Найсуперечливіші джинси весни-2026: про яку модну модель мова

Різні джинси на дівчатах.

Весна — це час для експериментів. Сезон, коли стереотипи руйнуються, і ви можете показати, хто ви є насправді, на сміливому полотні. Якщо ви втомилися від цих ідеальних ліній і занадто часто клішованих "красивих" естетик, то зверніть увагу на джинси, що зараз в моді.

Які джинси в тренді

Нещодавно всі обирали ідеальні прямі моделі або мішкуваті. А сьогодні — брудні, зношені, навіть навмисно "криві" джинси. Справа в тому, що вони додають свіжості образу. Невимушений силует, плями, потертості, несподівані розрізи — все це нагадує нам, що мода може бути грайливою.

Деякі з найпопулярніших моделей цього типу можна знайти у Balenciaga, Acne Studios, Diesel, The Attico та Y/Project. Дизайнери змішують посадку, додають різні відтінки деніму, шкіряні вставки, вицвілі ділянки — і все це сприяє створенню того самого образу, який не можна не помітити.

З чим носити такі джинси навесні

Ці джинси мають "дикуватий" вигляд, але вони дуже універсальні. Навіть слідуючи за трендами можна залишатися собою. Ось кілька простих, але стильних варіантів:

поєднуйте грубі, зношені джинси з базовим верхом: приталений жакет, класична сорочка, простий топ;

об'ємний верх і повсякденні джинси для ідеального вуличного стилю;

повний денімовий образ — якщо ви хочете найяскравіший і сучасний образ;

контрасти та аксесуари — стильні сумки, слінгбеки або оригінальне взуття допоможуть надати завершеного, "живого" вигляду.

Ось власне головні нюанси, які варто враховувати.

Раніше ми писали про те, які ще моделі джинсів будуть актуальні у 2026 році. Мова про кілька основних моделей, що можуть стати базою вашого гардеробу.

Також Новини.LIVE повідомляли про універсальну модель джинсів. Це щось середнє між ультравузькими скінні та широкими baggy.