Головна Мода Трендові джинси 2026 року, які не всім сподобаються

Трендові джинси 2026 року, які не всім сподобаються

Дата публікації: 6 квітня 2026 11:28
Найсуперечливіші джинси весни-2026: про яку модну модель мова
Різні джинси на дівчатах. Фото: freepik

Весна — це час для експериментів. Сезон, коли стереотипи руйнуються, і ви можете показати, хто ви є насправді, на сміливому полотні. Якщо ви втомилися від цих ідеальних ліній і занадто часто клішованих "красивих" естетик, то зверніть увагу на джинси, що зараз в моді.

Новини.LIVE розповість, про яку модель йде мова.

Які джинси в тренді

Нещодавно всі обирали ідеальні прямі моделі або мішкуваті. А сьогодні — брудні, зношені, навіть навмисно "криві" джинси. Справа в тому, що вони додають свіжості образу. Невимушений силует, плями, потертості, несподівані розрізи — все це нагадує нам, що мода може бути грайливою.  

Деякі з найпопулярніших моделей цього типу можна знайти у Balenciaga, Acne Studios, Diesel, The Attico та Y/Project. Дизайнери змішують посадку, додають різні відтінки деніму, шкіряні вставки, вицвілі ділянки — і все це сприяє створенню того самого образу, який не можна не помітити.

@sloanevosen

how cool are these mixed fabric pants im obsessed they are a black denim + leather pant combo!! They are also on major sale right now, over $50+ off! 🫶 https://liketk.it/4pVQC #abercrombie #abercrombiejeans #abercrombiehaul #mixedfabrics #mixedfabricdenim #90sstraightjeans #jeans #denim #leatherpants #blackpants #blackdenim #blackjeans #abercrombiestyle #abercrombiesale #abercrombietryon #tryon #tryonhaul #salefinds #outfitideas @abercrombie

♬ original sound - sloane vosen

З чим носити такі джинси навесні

Ці джинси мають "дикуватий" вигляд, але вони дуже універсальні. Навіть слідуючи за трендами можна залишатися собою. Ось кілька простих, але стильних варіантів:

  • поєднуйте грубі, зношені джинси з базовим верхом: приталений жакет, класична сорочка, простий топ;
  • об'ємний верх і повсякденні джинси для ідеального вуличного стилю;
  • повний денімовий образ — якщо ви хочете найяскравіший і сучасний образ;
  • контрасти та аксесуари — стильні сумки, слінгбеки або оригінальне взуття допоможуть надати завершеного, "живого" вигляду.

Ось власне головні нюанси, які варто враховувати.

Раніше ми писали про те, які ще моделі джинсів будуть актуальні у 2026 році. Мова про кілька основних моделей, що можуть стати базою вашого гардеробу.

Також Новини.LIVE повідомляли про універсальну модель джинсів. Це щось середнє між ультравузькими скінні та широкими baggy.

трендові образи які джинси в моді трендова модель джинсів
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
