Самые противоречивые джинсы весны-2026: о какой модной модели идет речь

Трендовые джинсы 2026 года, которые не всем понравятся
Весна — это время для экспериментов. Сезон, когда стереотипы рушатся, и вы можете показать, кто вы есть на самом деле, на смелом полотне. Если вы устали от этих идеальных линий и слишком часто клишированных "красивых" эстетик, то обратите внимание на джинсы, что сейчас в моде.
Какие джинсы в тренде
Недавно все выбирали идеальные прямые модели или мешковатые. А сегодня — грязные, изношенные, даже намеренно "кривые" джинсы. Дело в том, что они добавляют свежести образу. Непринужденный силуэт, пятна, потертости, неожиданные разрезы — все это напоминает нам, что мода может быть игривой.
Некоторые из самых популярных моделей этого типа можно найти у Balenciaga, Acne Studios, Diesel, The Attico и Y/Project. Дизайнеры смешивают посадку, добавляют различные оттенки денима, кожаные вставки, выцветшие участки — и все это способствует созданию того самого образа, который нельзя не заметить.
@sloanevosen
how cool are these mixed fabric pants im obsessed they are a black denim + leather pant combo!!! Они также на большой распродаже прямо сейчас, более $50+ скидка! 🫶 https://liketk.it/4pVQC #abercrombie #abercrombiejeans #abercrombiehaul #mixedfabrics #mixedfabricdenim #90sstraightjeans #jeans #jeans #denim #leatherpants #blackpants #blackpants #blackdenim #blackjeans #abercrombiestyle #abercrombiesale #abercrombietryon #tryon #tryonhaul #salefinds #outfitideas @abercrombie♬ original sound - sloane vosen
С чем носить такие джинсы весной
Эти джинсы выглядят "диковато", но они очень универсальны. Даже следуя за трендами можно оставаться собой. Вот несколько простых, но стильных вариантов:
- сочетайте грубые, изношенные джинсы с базовым верхом: приталенный жакет, классическая рубашка, простой топ;
- объемный верх и повседневные джинсы для идеального уличного стиля;
- полный денимовый образ — если вы хотите самый яркий и современный образ;
- контрасты и аксессуары — стильные сумки, слингбэки или оригинальная обувь помогут придать завершенный, "живой" вид.
Вот собственно главные нюансы, которые стоит учитывать.
