Трендовые джинсы 2026 года, которые не всем понравятся

Трендовые джинсы 2026 года, которые не всем понравятся

Дата публикации 6 апреля 2026 11:28
Самые противоречивые джинсы весны-2026: о какой модной модели идет речь
Разные джинсы на девушках. Фото: freepik

Весна — это время для экспериментов. Сезон, когда стереотипы рушатся, и вы можете показать, кто вы есть на самом деле, на смелом полотне. Если вы устали от этих идеальных линий и слишком часто клишированных "красивых" эстетик, то обратите внимание на джинсы, что сейчас в моде.

Новини.LIVE расскажет, о какой модели идет речь.

Какие джинсы в тренде

Недавно все выбирали идеальные прямые модели или мешковатые. А сегодня — грязные, изношенные, даже намеренно "кривые" джинсы. Дело в том, что они добавляют свежести образу. Непринужденный силуэт, пятна, потертости, неожиданные разрезы — все это напоминает нам, что мода может быть игривой. 

Некоторые из самых популярных моделей этого типа можно найти у Balenciaga, Acne Studios, Diesel, The Attico и Y/Project. Дизайнеры смешивают посадку, добавляют различные оттенки денима, кожаные вставки, выцветшие участки — и все это способствует созданию того самого образа, который нельзя не заметить.

С чем носить такие джинсы весной

Эти джинсы выглядят "диковато", но они очень универсальны. Даже следуя за трендами можно оставаться собой. Вот несколько простых, но стильных вариантов:

  • сочетайте грубые, изношенные джинсы с базовым верхом: приталенный жакет, классическая рубашка, простой топ;
  • объемный верх и повседневные джинсы для идеального уличного стиля;
  • полный денимовый образ — если вы хотите самый яркий и современный образ;
  • контрасты и аксессуары — стильные сумки, слингбэки или оригинальная обувь помогут придать завершенный, "живой" вид.

Вот собственно главные нюансы, которые стоит учитывать.

Ранее мы писали о том, какие еще модели джинсов будут актуальны в 2026 году. Речь о нескольких основных моделях, которые могут стать базой вашего гардероба.

Также Новини.LIVE сообщали об универсальной модели джинсов. Это нечто среднее между ультраузкими скинни и широкими baggy.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
