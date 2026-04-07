Образы в стиле 90-х: с трендовыми джинсами этого сезона

Светлые джинсы. Фото: freepik

Прямые джинсы — это не просто базовая вещь в гардеробе. Это основа любого стильного образа, который легко адаптировать под свое настроение и сезон. Весна 2026 года дарит нам множество вариантов, как носить джинсы в стиле 90-х и при этом выглядеть современно и женственно.

Новини.LIVE расскажет, как создать стильный и лаконичный образ этой весной.

Образы с джинсами в стиле 90-х

Джинсы могут быть простым элементом в вашем гардеробе, который легко становится модным заявлением, если совместить с чем-то. И весной 2026 года эти сочетания определенно будут актуальными.

Например, леопард и прямые джинсы — идеальное комбо. Топ с леопардовым принтом — это один из способов быть замеченным, когда есть желание выделиться.

Также отличным дополнением джинсов может быть легкий свитер, рубашка или даже кожаная куртка. Еще можно присмотреться к черному или коричневому блейзеру — с ним вы будете выглядеть невероятно изысканно. Белая рубашка и джинсы вообще практически являются иконой 90-х.

Прямые джинсы в образе. Фото из Instagram

Такому образу можно добавить эффектности за счет остроносых сапог, возможно, свитера, накинутого на плечи или завязанного на бедрах. И, конечно, не забывайте о темных очках — маленькая вещь, которая завершает ваш образ.

Еще если хотите почувствовать себя супермоделью 90-х, то попробуйте прямые джинсы, лаконичный топ, кожаную куртку. Завершите образ практичной сумкой-шопером, и вы уже будете выглядеть роскошно. На более теплую погоду выбирайте классический образ — джинсы и белая футболка.

Добавьте сюда замшевую куртку, контрастный ремень и очки, чтобы разбавить общую картину, ведь они идеально сочетаются с образом.

