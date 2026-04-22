Кожаные куртки в 2026 году: модный тренд или уже прошлое

Девушка в короткой куртке. Фото: freepik

Кожаная куртка уже давно вышла за пределы просто базовой вещи. Это тот элемент гардероба, который периодически меняет форму, но не теряет актуальности. Ее носят годами, потому что она всегда выглядит уместно — независимо от сезона или трендов.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие модели курток в тренде будут в 2026 году.

Какие кожаные куртки носить в этом году

В этот раз дизайнеры снова вернулись к ней, но посмотрели на нее под другим углом. В коллекциях весна-лето 2026 кожа стала более разнообразной. И именно в этом контрасте чувствуется новое видение привычной вещи.

Например, вещи с легкой "историей" выглядят интереснее — будто их уже носили, и они стали только лучше от этого. Такой эффект легко представить даже в винтажных моделях, которые сейчас снова возвращаются в оборот.

Кожаная винтажная куртка. Фото из Instagram

Силуэты актуальны тоже разные. Есть объемные бомберы, которые добавляют расслабленности образу и хорошо работают в контрасте с более женственными вещами. Можно также выбрать классические жакеты с четкой линией плеч, которые выглядят более оригинально. А есть короткие модели, которые больше играют с пропорциями, но от этого не менее востребованы.

Кожаный жакет. Фото из Instagram

Еще стоит обратить внимание на более длинные варианты — они почти как пальто. Их также стоит добавлять в образы в 2026 году, если хотите выглядеть более элегантно.

И в итоге все сводится к простому: кожаная куртка остается вещью, которая легко подстраивается под разные стили. Ее можно носить и с деловыми вещами, и с повседневными, и даже в более вечерних образах. Она не привязывается к одному сценарию и именно поэтому не исчезает из моды.

