Шкіряні куртки у 2026 році: модний тренд чи вже минуле

Шкіряна куртка вже давно вийшла за межі просто базової речі. Це той елемент гардероба, який періодично змінює форму, але не втрачає актуальності. Її носять роками, бо вона завжди має доречний вигляд — незалежно від сезону чи трендів.

Редакція Новини.LIVE розповість, які моделі курток в тренді будуть 2026 року.

Які шкіряні куртки носити цього року

Цього разу дизайнери знову повернулися до неї, але подивилися на неї під іншим кутом. У колекціях весна-літо 2026 шкіра стала більш різноманітною. І саме в цьому контрасті відчувається нове бачення звичної речі.

Наприклад, речі з легкою "історією" мають цікавіший вигляд — ніби їх уже носили, і вони стали тільки кращими від цього. Такий ефект легко уявити навіть у вінтажних моделях, які зараз знову повертаються в обіг.

Силуети актуальні теж різні. Є об’ємні бомбери, які додають розслабленості образу й добре працюють у контрасті з більш жіночними речами. Можна також обрати класичні жакети з чіткою лінією плечей, що мають більш оригінальний вигляд. А є короткі моделі, що більше грають із пропорціями, але від цього не менш затребувані.

Ще варто звернути увагу на довші варіанти — вони майже як пальта. Їх також варто додавати до образів у 2026 році, якщо хочете мати більш елегантний вигляд.

І в підсумку все зводиться до простого: шкіряна куртка залишається річчю, яка легко підлаштовується під різні стилі. Її можна носити і з діловими речами, і з повсякденними, і навіть у більш вечірніх образах. Вона не прив’язується до одного сценарію і саме тому не зникає з моди.

