Какая одежда добавляет возраста: мнение дизайнера Андре Тана

Какая одежда добавляет возраста: мнение дизайнера Андре Тана

Дата публикации 17 апреля 2026 16:27
Вещи, которые незаметно добавляют вам возраста: предостережение от Андре Тана
Андре Тан. Кадр из видео

Одежда иногда работает как фильтр — либо освежает образ, либо наоборот добавляет лишних лет. Украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми наблюдениями. По его словам, есть вещи, которые уже потеряли актуальность и могут визуально "утяжелять" внешность, но их легко заменить более современными вариантами.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Андре Тана.

Каких вещей лучше избегать в образах

К примеру, джинсы с активными потертостями или дырками. Когда-то это был настоящий тренд, но сейчас такие модели уже имеют устаревший вид или перегружают образ. Вместо этого лучше работают чистые силуэты — прямые джинсы или спокойные mom jeans. Они не перетягивают внимание на себя.

Еще одна вещь, которая может упрощать стиль, — футболки с большими надписями или слишком яркими принтами. С ними образы в 2026 году будут выглядеть странно. Лучше выбирать однотонные базовые футболки или лаконичные лонгсливы без лишнего декора.

Отдельно стилист обращает внимание на спортивные костюмы. Спорт-шик давно стал частью городского стиля, но здесь важен баланс. Слишком пестрые или яркие варианты могут выглядеть неуместно в повседневных образах. А вот спокойные цвета — черный, серый, бежевый, белый — делают вид более современным и универсальным.

И еще один момент, о котором часто забывают, аксессуары. Именно они могут либо испортить, либо вытянуть даже самый простой образ. Не обязательно добавлять много деталей. Иногда достаточно одного акцента — платка, массивного браслета или интересного ожерелья, чтобы образ стал завершенным и более стильным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
