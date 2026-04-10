Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одежда, которую лучше не выбирать после 60 лет

Одежда, которую лучше не выбирать после 60 лет

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 11:19
Женский гардероб после 60 лет: что стоит пересмотреть
Стильная женщина. Фото: freepik

После 60 стиль не исчезает и не имеет каких-то жестких правил — скорее, он становится более внимательным к деталям. Но есть одна вещь, которую часто недооценивают: одежда может как освежать, так и незаметно добавлять возраста. И дело тут вовсе не в цифре на этикетке, а в том, актуальна ли вещь сегодня.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на VegOut.

Многие женщины продолжают носить знакомые вещи годами. И это понятно, потому что комфорт и привычка берут свое. Но мода меняется, и даже любимые вещи иногда начинают "старить" образ, хотя сами по себе могут быть качественными.

Какие вещи женщинам после 60 лет лучше заменить

Квадратные блейзеры

Когда-то они были популярными, но не сейчас. Прямой крой без намека на талию делает силуэт статичным и немного устаревшим. В 2026 году лучше работают стильные блейзеры, которые легко садятся по фигуре и не создают ощущение брони.

Читайте также:

Брюки с тугой резинкой

Удобство — это важно, но не всегда стильно. Жесткая резинка или слишком простые домашние фасоны часто делают образ небрежным. Лучше выбирать модели с продуманным кроем. Такие брюки выглядят аккуратнее и современнее, даже в базовых образах.

Громоздкие "ортопедические" кроссовки

Да, удобная обувь после 60 — это must have. Но слишком массивные кроссовки иногда перегружают образ. Тем более сейчас есть много комфортных моделей, которые выглядят более легко и эстетично. И это как раз тот случай, когда можно получить и удобство, и стиль одновременно.

Устаревшие фасоны джинсов

Джинсы — вещь, которая либо освежает, либо наоборот "выдает возраст" гардероба. Очень узкие или слишком жесткие модели из прошлых трендов потеряли актуальность. Современный деним — это про свободу и форму без жестких рамок. Иногда достаточно просто сменить одну пару, чтобы образ заиграл по-новому.

Вещи с чрезмерным декором

Стразы, блеск, активные украшения — все это легко перегружает образ. Современный стиль больше о простоте и чистых линиях. И часто именно минимализм выглядит дороже всего.

Жесткие юбки до колена

Такие модели могут выглядеть слишком консервативно, особенно если ткань не двигается. Лучше работают более легкие фактуры и чуть более свободные формы, так как делают образ более живым.

Сумки со старым дизайном

Аксессуары очень влияют на восприятие всего образа. Иногда достаточно сменить сумку, чтобы добавить образу яркости. А вот громоздкие, устаревшие модели могут утяжелять даже самую современную одежду.

Ранее мы писали о том, какие модные тренчи в 2026 году предлагают выбирать дизайнеры. Будут актуальными весь год.

Также Новини.LIVE сообщали о трех базовых вещах в гардеробе актрисы Кортни Кокс. Именно они являются базой ее образов этого сезона.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации