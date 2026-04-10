Женский гардероб после 60 лет: что стоит пересмотреть

Стильная женщина. Фото: freepik

После 60 стиль не исчезает и не имеет каких-то жестких правил — скорее, он становится более внимательным к деталям. Но есть одна вещь, которую часто недооценивают: одежда может как освежать, так и незаметно добавлять возраста. И дело тут вовсе не в цифре на этикетке, а в том, актуальна ли вещь сегодня.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на VegOut.

Многие женщины продолжают носить знакомые вещи годами. И это понятно, потому что комфорт и привычка берут свое. Но мода меняется, и даже любимые вещи иногда начинают "старить" образ, хотя сами по себе могут быть качественными.

Какие вещи женщинам после 60 лет лучше заменить

Квадратные блейзеры

Когда-то они были популярными, но не сейчас. Прямой крой без намека на талию делает силуэт статичным и немного устаревшим. В 2026 году лучше работают стильные блейзеры, которые легко садятся по фигуре и не создают ощущение брони.

Брюки с тугой резинкой

Удобство — это важно, но не всегда стильно. Жесткая резинка или слишком простые домашние фасоны часто делают образ небрежным. Лучше выбирать модели с продуманным кроем. Такие брюки выглядят аккуратнее и современнее, даже в базовых образах.

Громоздкие "ортопедические" кроссовки

Да, удобная обувь после 60 — это must have. Но слишком массивные кроссовки иногда перегружают образ. Тем более сейчас есть много комфортных моделей, которые выглядят более легко и эстетично. И это как раз тот случай, когда можно получить и удобство, и стиль одновременно.

Устаревшие фасоны джинсов

Джинсы — вещь, которая либо освежает, либо наоборот "выдает возраст" гардероба. Очень узкие или слишком жесткие модели из прошлых трендов потеряли актуальность. Современный деним — это про свободу и форму без жестких рамок. Иногда достаточно просто сменить одну пару, чтобы образ заиграл по-новому.

Вещи с чрезмерным декором

Стразы, блеск, активные украшения — все это легко перегружает образ. Современный стиль больше о простоте и чистых линиях. И часто именно минимализм выглядит дороже всего.

Жесткие юбки до колена

Такие модели могут выглядеть слишком консервативно, особенно если ткань не двигается. Лучше работают более легкие фактуры и чуть более свободные формы, так как делают образ более живым.

Сумки со старым дизайном

Аксессуары очень влияют на восприятие всего образа. Иногда достаточно сменить сумку, чтобы добавить образу яркости. А вот громоздкие, устаревшие модели могут утяжелять даже самую современную одежду.

