Новые тренчи 2026 года от дизайнеров: что выбрать в этом сезоне

Девушка в тренче. Фото: freepik

Ни один весенний гардероб не обходится без хорошего тренча. Это не просто плащ — это универсальная вещь. Легкий слой на прохладную погоду, который отлично смотрится и с драпированным платьем, и с трикотажем, и с любимыми джинсами. Тренч никогда не выходит из моды и весна 2026 года это подтверждает.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на журнал Harper's Bazaar.

Какие тренчи в тренде 2026 года

Классический тренч легко узнать по сдержанному дизайну, аккуратному крою и продуманным деталям: пояса на манжетах, погоны, двубортная застежка. Они пришли к нам из XIX века и изначально служили военным — благодаря водоотталкивающей ткани они защищали от дождя и не стесняли движений.

Сегодня этот базовый фасон переосмысливают люксовые бренды. Например, укороченный тренч от Cos идеально подойдет для многослойных образов, а длинные модели от Burberry и J.Crew легко справятся даже в дождливые дни.

Укороченный тренч. Фото из Instagram

Для тех, кто ценит лаконичность, в 2026 году в моде так называемый "автомобильный плащ" или car coat. Его появление датировано началом XX века: укороченный силуэт удобен для вождения и в то же время придает образу современную сдержанность.

Классические оттенки — хаки и черный — всегда выигрышные, но можно попробовать что-то яркое, например насыщенный красный. Такой тренч будет выглядеть одновременно стильно и практично.

Современные варианты тренчей

Весна 2026 года предлагает и более креативные тренчи, где классический силуэт сочетается с новыми материалами и формами.

Укороченный тренч

Более легкий и компактный, чем длинный, он отлично работает как переходный слой. Например, Cos предлагает модели с воротником-стойкой, а Charles от Favorite Daughter сохраняет классические детали, но в более современном формате. Замшевый или кожаный тренч

Материал сейчас важнее цвета. Тренч из замши или кожи добавляет текстуры и элегантности. Оверсайз-модели, как у Reiss, актуальны не только весной, но и в начале осени. Сочетайте с легким кашемиром или классическим денимом — образ получается стильным и удобным. Тренч с принтом

Леопард, зебра, клетка или монограммы — плащ становится не просто верхней одеждой, а настоящей "заявкой" на стиль. Контрастные принты освежают сдержанный образ и делают его более живым.

Выбирайте свой фасон: классический, укороченный, из материала или с принтом — и носите его с удовольствием.

