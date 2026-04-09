Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модні тренчі 2026 року: що показали дизайнери

Модні тренчі 2026 року: що показали дизайнери

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 18:21
Нові тренчі 2026 року від дизайнерів: що обрати цього сезону
Дівчина в тренчі. Фото: freepik

Жоден весняний гардероб не обходиться без хорошого тренча. Це не просто плащ — це універсальна річ. Легкий шар на прохолодну погоду, який чудовий вигляд має і з драпірованою сукнею, і з трикотажем, і з улюбленими джинсами. Тренч ніколи не виходить з моди і весна 2026 року це підтверджує.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на журнал Harper's Bazaar.

Які тренчі в тренді 2026 року

Класичний тренч легко впізнати за стриманим дизайном, акуратним кроєм і продуманими деталями: пояси на манжетах, погони, двобортна застібка. Вони прийшли до нас із XIX століття і спершу служили військовим — завдяки водовідштовхувальній тканині вони захищали від дощу і не обтяжували рухів.

Сьогодні цей базовий фасон переосмислюють люксові бренди. Наприклад, укорочений тренч від Cos ідеально підійде для багатошарових образів, а довгі моделі від Burberry та J.Crew легко впораються навіть в дощові дні.

Тренч, що залишається актуальним у 2026 році
Укорочений тренч. Фото з Instagram

Для тих, хто цінує лаконічність, у 2026 році в моді так званий "автомобільний плащ" або car coat. Його поява датована початком XX століття: укорочений силует зручний для водіння і водночас додає образу сучасної стриманості.

Класичні відтінки — хакі та чорний — завжди виграшні, але можна спробувати щось яскраве, наприклад насичений червоний. Такий тренч буде мати одночасно стильний і практичний вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сучасні варіанти тренчів

Весна 2026 року пропонує і більш креативні тренчі, де класичний силует поєднується з новими матеріалами та формами.

  • Укорочений тренч
    Легший і компактніший за довгий, він чудово працює як перехідний шар. Наприклад, Cos пропонує моделі з коміром-стійкою, а Charles від Favorite Daughter зберігає класичні деталі, але в більш сучасному форматі.
  • Замшевий або шкіряний тренч
    Матеріал зараз важливіший за колір. Тренч із замші чи шкіри додає текстури та елегантності. Оверсайз-моделі, як у Reiss, актуальні не лише навесні, а й на початку осені. Поєднуйте з легким кашеміром або класичним денімом — образ виходить стильним і зручним.
  • Тренч із принтом
    Леопард, зебра, клітинка або монограми — плащ стає не просто верхнім одягом, а справжньою "заявкою" на стиль. Контрастні принти освіжають стриманий образ і роблять його більш живим.

Вибирайте свій фасон: класичний, укорочений, з матеріалу або з принтом — і носіть його з задоволенням. 

Раніше ми писали про шкіряні куртки, які будуть мати попит у 2026 році. Мова піде про три актуальні моделі.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку куртку український дизайнер вважає хітом 2026 року. Довгий час оверсайз був в тренді, але зараз все змінилося.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації