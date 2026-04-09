Нові тренчі 2026 року від дизайнерів: що обрати цього сезону

Дівчина в тренчі. Фото: freepik

Жоден весняний гардероб не обходиться без хорошого тренча. Це не просто плащ — це універсальна річ. Легкий шар на прохолодну погоду, який чудовий вигляд має і з драпірованою сукнею, і з трикотажем, і з улюбленими джинсами. Тренч ніколи не виходить з моди і весна 2026 року це підтверджує.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на журнал Harper's Bazaar.

Які тренчі в тренді 2026 року

Класичний тренч легко впізнати за стриманим дизайном, акуратним кроєм і продуманими деталями: пояси на манжетах, погони, двобортна застібка. Вони прийшли до нас із XIX століття і спершу служили військовим — завдяки водовідштовхувальній тканині вони захищали від дощу і не обтяжували рухів.

Сьогодні цей базовий фасон переосмислюють люксові бренди. Наприклад, укорочений тренч від Cos ідеально підійде для багатошарових образів, а довгі моделі від Burberry та J.Crew легко впораються навіть в дощові дні.

Укорочений тренч. Фото з Instagram

Для тих, хто цінує лаконічність, у 2026 році в моді так званий "автомобільний плащ" або car coat. Його поява датована початком XX століття: укорочений силует зручний для водіння і водночас додає образу сучасної стриманості.

Класичні відтінки — хакі та чорний — завжди виграшні, але можна спробувати щось яскраве, наприклад насичений червоний. Такий тренч буде мати одночасно стильний і практичний вигляд.

Сучасні варіанти тренчів

Весна 2026 року пропонує і більш креативні тренчі, де класичний силует поєднується з новими матеріалами та формами.

Укорочений тренч

Легший і компактніший за довгий, він чудово працює як перехідний шар. Наприклад, Cos пропонує моделі з коміром-стійкою, а Charles від Favorite Daughter зберігає класичні деталі, але в більш сучасному форматі.

Замшевий або шкіряний тренч

Матеріал зараз важливіший за колір. Тренч із замші чи шкіри додає текстури та елегантності. Оверсайз-моделі, як у Reiss, актуальні не лише навесні, а й на початку осені. Поєднуйте з легким кашеміром або класичним денімом — образ виходить стильним і зручним.

Тренч із принтом

Леопард, зебра, клітинка або монограми — плащ стає не просто верхнім одягом, а справжньою "заявкою" на стиль. Контрастні принти освіжають стриманий образ і роблять його більш живим.

Вибирайте свій фасон: класичний, укорочений, з матеріалу або з принтом — і носіть його з задоволенням.

