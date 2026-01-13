Видео
Чего избегать — 5 вещей, которые мгновенно старят

Дата публикации 13 января 2026 21:54
Что добавляет возраста — 5 повседневных вещей, что лучше пропустить
Стильная женщина в возрасте. Фото: freepik

Иногда одежда делает больше, чем просто украшает — она может добавлять лишних лет. Несколько популярных вещей в гардеробе очень удачно выглядят на подиумах, но в реальной жизни могут добавлять возраста своим обладательницам.

Новини.LIVE объяснит, каких деталей лучше избегать.

Читайте также:

5 вещей, которые добавляют возраста женщинам

Ретро-платье

Цветочное платье из прошлого века может выглядеть мило, но не после 50 лет. Если хочется ретро, стоит искать современные варианты кроя или играть с образами через аксессуары и обувь.

Сукня з минулого, що не підійде зрілим жінкам
Ретро-платье. Фото из Instagram

Короткие приталенные жакеты

Мини-жакеты уже не раз возвращались в моду, но плотный приталенный крой легко делает силуэт старомодным и добавляет возраста. Лучше выбирать более длинные или объемные модели, которые не стесняют движений и выглядят более гармонично.

Які жакети не підійдуть старшим жінкам
Короткий жакет в образе. Фото из Instagram

Блузы с рукавами-фонариками

Объемные рукава могут создавать романтический эффект, но также добавляют ширины плечам и верхней части тела. Результат часто выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Невдалий фасон близки для старших жінок
Блуза с рукавами-фонариками. Фото из Instagram

Платье из блестящих тканей

Сияющие ткани привлекают внимание к любым нюансам фигуры и мелким морщинкам. В сочетании с облегающим кроем это может подчеркивать недостатки, а не достоинства.

Яка сукня підкреслить ваші недоліки
Платье из блестящих тканей. Фото из Instagram

Принты

Леопардовые принты или аппликации с крупными цветами в образе выглядят эффектно, но часто добавляют годов. Если хочется такого рисунка, стоит осторожно подбирать форму и размер деталей в одежде.

Леопардовий принт не для усіх
Леопардовое пальто. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие вещи могут только портить вашу фигуру.

Также мы сообщали, какие вещи из прошлых лет останется актуальными в 2026 году.

мода одежда вещи стиль женщины за 50 лет
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
