Что добавляет возраста — 5 повседневных вещей, что лучше пропустить

Чего избегать — 5 вещей, которые мгновенно старят
Иногда одежда делает больше, чем просто украшает — она может добавлять лишних лет. Несколько популярных вещей в гардеробе очень удачно выглядят на подиумах, но в реальной жизни могут добавлять возраста своим обладательницам.
Новини.LIVE объяснит, каких деталей лучше избегать.
5 вещей, которые добавляют возраста женщинам
Ретро-платье
Цветочное платье из прошлого века может выглядеть мило, но не после 50 лет. Если хочется ретро, стоит искать современные варианты кроя или играть с образами через аксессуары и обувь.
Короткие приталенные жакеты
Мини-жакеты уже не раз возвращались в моду, но плотный приталенный крой легко делает силуэт старомодным и добавляет возраста. Лучше выбирать более длинные или объемные модели, которые не стесняют движений и выглядят более гармонично.
Блузы с рукавами-фонариками
Объемные рукава могут создавать романтический эффект, но также добавляют ширины плечам и верхней части тела. Результат часто выглядит хуже, чем есть на самом деле.
Платье из блестящих тканей
Сияющие ткани привлекают внимание к любым нюансам фигуры и мелким морщинкам. В сочетании с облегающим кроем это может подчеркивать недостатки, а не достоинства.
Принты
Леопардовые принты или аппликации с крупными цветами в образе выглядят эффектно, но часто добавляют годов. Если хочется такого рисунка, стоит осторожно подбирать форму и размер деталей в одежде.
