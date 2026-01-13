Что добавляет возраста — 5 повседневных вещей, что лучше пропустить

Стильная женщина в возрасте. Фото: freepik

Иногда одежда делает больше, чем просто украшает — она может добавлять лишних лет. Несколько популярных вещей в гардеробе очень удачно выглядят на подиумах, но в реальной жизни могут добавлять возраста своим обладательницам.

Новини.LIVE объяснит, каких деталей лучше избегать.

5 вещей, которые добавляют возраста женщинам

Ретро-платье

Цветочное платье из прошлого века может выглядеть мило, но не после 50 лет. Если хочется ретро, стоит искать современные варианты кроя или играть с образами через аксессуары и обувь.

Ретро-платье. Фото из Instagram

Короткие приталенные жакеты

Мини-жакеты уже не раз возвращались в моду, но плотный приталенный крой легко делает силуэт старомодным и добавляет возраста. Лучше выбирать более длинные или объемные модели, которые не стесняют движений и выглядят более гармонично.

Короткий жакет в образе. Фото из Instagram

Блузы с рукавами-фонариками

Объемные рукава могут создавать романтический эффект, но также добавляют ширины плечам и верхней части тела. Результат часто выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Блуза с рукавами-фонариками. Фото из Instagram

Платье из блестящих тканей

Сияющие ткани привлекают внимание к любым нюансам фигуры и мелким морщинкам. В сочетании с облегающим кроем это может подчеркивать недостатки, а не достоинства.

Платье из блестящих тканей. Фото из Instagram

Принты

Леопардовые принты или аппликации с крупными цветами в образе выглядят эффектно, но часто добавляют годов. Если хочется такого рисунка, стоит осторожно подбирать форму и размер деталей в одежде.

Леопардовое пальто. Фото из Instagram

