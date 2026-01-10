Самые теплые вещи 2026 года — в них не замерзнете и будете выглядеть модно

Девушка в теплом зимнем образе. Фото: freepik

Зимой хочется выглядеть собранно и опрятно, но без героизма в виде капронок и тонкого тренча при минусе. В сети сейчас активно делятся простыми решениями, которые реально работают в холод.

В TikTok собрали несколько идей, которые помогают не мерзнуть и не усложнять образ.

Вещи, которые согреют в любой мороз

Начнем с меховых накидок. Их носят под пальто, куртки и даже под жакеты, если позволяет крой. Это тот случай, когда вещь не только для красоты — в ней становится теплее сразу. К тому же подкладку легко снять, если день вдруг оказался теплее.

Меховая подкладка. Фото из Instagram

Далее — теплые капроновые колготки. На вид обычные, зато внутри есть тот самый слой, который спасает в мороз. Они не добавляют объема ногам и хорошо подходят даже под юбки и платья, когда не хочется отказываться от привычной одежды.

Теплые колготки. Фото из Instagram

Варежки — не мелочь, а необходимость. Мороз и ветер быстро портят кожу рук, и крем тут не всегда спасает. Кожаные варианты удобны в городе и подходят почти ко всему, а мягкие пушистые — для тех дней, когда хочется больше уюта, чем строгости.

Кожаные варежки из кожи. Фото из Instagram

С головными уборами все проще: капор, бини, теплые "ушки" — выбирайте то, что действительно носите, а не то, что будет лежать в шкафу. Если шапки — не ваша история, большой шарф легко заменит их: достаточно правильно замотать голову и шею.

Шарф как головной убор. Фото из Instagram

Главное правило здесь одно и заключается оно в том, чтобы было тепло.

