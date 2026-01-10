Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Теплые вещи 2026, в которых вы точно не замерзнете зимой

Теплые вещи 2026, в которых вы точно не замерзнете зимой

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 14:35
Самые теплые вещи 2026 года — в них не замерзнете и будете выглядеть модно
Девушка в теплом зимнем образе. Фото: freepik

Зимой хочется выглядеть собранно и опрятно, но без героизма в виде капронок и тонкого тренча при минусе. В сети сейчас активно делятся простыми решениями, которые реально работают в холод.

В TikTok собрали несколько идей, которые помогают не мерзнуть и не усложнять образ.

Реклама
Читайте также:

Вещи, которые согреют в любой мороз

Начнем с меховых накидок. Их носят под пальто, куртки и даже под жакеты, если позволяет крой. Это тот случай, когда вещь не только для красоты — в ней становится теплее сразу. К тому же подкладку легко снять, если день вдруг оказался теплее.

Хутряні накидки цього сезону в моді
Меховая подкладка. Фото из Instagram

Далее — теплые капроновые колготки. На вид обычные, зато внутри есть тот самый слой, который спасает в мороз. Они не добавляют объема ногам и хорошо подходят даже под юбки и платья, когда не хочется отказываться от привычной одежды.

На зиму обирайте теплі колготи
Теплые колготки. Фото из Instagram

Варежки — не мелочь, а необходимость. Мороз и ветер быстро портят кожу рук, и крем тут не всегда спасает. Кожаные варианты удобны в городе и подходят почти ко всему, а мягкие пушистые — для тех дней, когда хочется больше уюта, чем строгости.

Шкіряні рукавиці підходять майже під усе
Кожаные варежки из кожи. Фото из Instagram

С головными уборами все проще: капор, бини, теплые "ушки" — выбирайте то, что действительно носите, а не то, что будет лежать в шкафу. Если шапки — не ваша история, большой шарф легко заменит их: достаточно правильно замотать голову и шею.

Шарф можна використовувати замість головного убору
Шарф как головной убор. Фото из Instagram

Главное правило здесь одно и заключается оно в том, чтобы было тепло.

Ранее мы писали о том, что капор стал главным героем зимних образов в 2026 году.

Также мы сообщали, какие еще головные уборы можно рассмотреть, как альтернативу обычной шапке.

мода тренды вещи образ стиль 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации