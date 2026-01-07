Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не шапка — почему капор стал самым модным убором зимы-2026

Не шапка — почему капор стал самым модным убором зимы-2026

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 09:19
Самая стильная замена шапке — капор, который подходит всем
Девушка в стильном капоре. Фото из Instagram

Люди условно делятся на два типа: те, кто обожает шапки, и те, кто даже в самые лютые морозы отказывается их надевать. Среди модниц таких много, и именно поэтому они ищут альтернативы шапкам — одна из них капор.

Новини.LIVE расскажет об этом головном уборе больше.

Реклама
Читайте также:

Несмотря на то, что шапка открывает немало вариантов для стильных сочетаний, девушки пренебрегают ею из-за неудобства или просто не нравится. Поэтому приходится искать достойные альтернативы, которые смогли бы и согреть в непогоду, и при этом добавить образам завершенности. Капор стал одним из таких вариантов этой зимы.

Кому подойдет капор

Это своеобразный гибрид капюшона и шарфа, который защищает от холода и ветра. Капор мягко обрамляет лицо, не портит прическу и легко адаптируется к разным стилистическим сценариям — от повседневных образов до более элегантных выходов.

Главное преимущество капора, что он не давит на голову, не оставляет следа на волосах и не требует снятия перед зеркалом, чтобы привести себя в порядок.

капот став справжнім хітом цієї зими
Капор в красном цвете. Фото из Instagram

Капор представлен во всех возможных вариациях — с разными формами, фактурами, оттенками и принтами. Каждая может выбрать модель, которая лучше всего подчеркнет именно ее гардероб. Instagram-инфлюенсеры в этом сезоне сосредоточились как на классических капорах в нейтральных цветах, так и на более ярких и акцентных интерпретациях — красных или полосатых. Их носят с шубами, классическими пальто и даже пуховиками в apres-ski эстетике.

Вообще этот аксессуар можно назвать универсальным из-за его способности идеально дополнять различные зимние образы.

Ранее мы писали о том, что еще можно носить зимой, если шапки не ваш вариант.

Также мы сообщали, в каких головных уборах в этом сезоне вы будете выглядеть эффектно.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации