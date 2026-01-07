Самая стильная замена шапке — капор, который подходит всем

Девушка в стильном капоре. Фото из Instagram

Люди условно делятся на два типа: те, кто обожает шапки, и те, кто даже в самые лютые морозы отказывается их надевать. Среди модниц таких много, и именно поэтому они ищут альтернативы шапкам — одна из них капор.

Новини.LIVE расскажет об этом головном уборе больше.

Реклама

Читайте также:

Несмотря на то, что шапка открывает немало вариантов для стильных сочетаний, девушки пренебрегают ею из-за неудобства или просто не нравится. Поэтому приходится искать достойные альтернативы, которые смогли бы и согреть в непогоду, и при этом добавить образам завершенности. Капор стал одним из таких вариантов этой зимы.

Кому подойдет капор

Это своеобразный гибрид капюшона и шарфа, который защищает от холода и ветра. Капор мягко обрамляет лицо, не портит прическу и легко адаптируется к разным стилистическим сценариям — от повседневных образов до более элегантных выходов.

Главное преимущество капора, что он не давит на голову, не оставляет следа на волосах и не требует снятия перед зеркалом, чтобы привести себя в порядок.

Капор в красном цвете. Фото из Instagram

Капор представлен во всех возможных вариациях — с разными формами, фактурами, оттенками и принтами. Каждая может выбрать модель, которая лучше всего подчеркнет именно ее гардероб. Instagram-инфлюенсеры в этом сезоне сосредоточились как на классических капорах в нейтральных цветах, так и на более ярких и акцентных интерпретациях — красных или полосатых. Их носят с шубами, классическими пальто и даже пуховиками в apres-ski эстетике.

Вообще этот аксессуар можно назвать универсальным из-за его способности идеально дополнять различные зимние образы.

Ранее мы писали о том, что еще можно носить зимой, если шапки не ваш вариант.

Также мы сообщали, в каких головных уборах в этом сезоне вы будете выглядеть эффектно.