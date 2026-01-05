Видео
Что носить зимой, если не подходят шапки — стильные варианты

Дата публикации 5 января 2026 09:27
Вместо шапки — лучшие головные уборы для зимы
Девушка в шапке. Фото: freepik

С наступлением настоящих зимних холодов потребность в теплом головном уборе становится первоочередной. В этом году новый тренд — шапки и капоры, преимущественно из экологического меха.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

Читайте также:

Новые тренды головных уборов из соцсетей

Эксперты моды заметили, что в социальных сетях все чаще можно увидеть меховые шапки. Раньше роскошь ассоциировалась исключительно с натуральным мехом. Сейчас современная мода является этичной и доступной — можно выглядеть роскошно без вреда для животных. Преимущество этих изделий в том, что они способны придать ощущение шика любому зимнему комплекту.

Хутряні шапки знову у грі
Девушка в шапке из меха. Фото из Instagram

Женский капор тоже стал хитом этого сезона, так как сочетает комфорт и функциональность. Это идеальное решение для тех, кто не приемлет классические шапки — капор закрывает и голову, и шею, не требуя дополнительного шарфа.

Капор — это не новая вещь, но раньше его ассоциировали с чем-то бабушкиным или детским. Сейчас он переосмыслен: современные капоры делают из качественных материалов, они выглядят стильно и не добавляют объема там, где не надо.

Капор легко інтегрувати в образ
Капор в образе. Фото из Instagram

Если вас интересует, как носить капор зимой, стилисты советуют сочетать его с пальто, дубленками и лаконичными куртками без активного декора. Если куртка уже имеет много деталей — мех, вышивку, яркие пуговицы — капор может быть лишним. Но с простым пальто или однотонной курткой он работает идеально.

Ранее мы писали о том, какой головной убор из 60-х понравился в этом сезоне Джамале.

Также мы сообщали, какие шапки и шляпы будут пользоваться спросом в 2026 году.

мода головные уборы аксессуары стиль шапка
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
