Вместо шапки — лучшие головные уборы для зимы

Девушка в шапке. Фото: freepik

С наступлением настоящих зимних холодов потребность в теплом головном уборе становится первоочередной. В этом году новый тренд — шапки и капоры, преимущественно из экологического меха.

Новые тренды головных уборов из соцсетей

Эксперты моды заметили, что в социальных сетях все чаще можно увидеть меховые шапки. Раньше роскошь ассоциировалась исключительно с натуральным мехом. Сейчас современная мода является этичной и доступной — можно выглядеть роскошно без вреда для животных. Преимущество этих изделий в том, что они способны придать ощущение шика любому зимнему комплекту.

Девушка в шапке из меха. Фото из Instagram

Женский капор тоже стал хитом этого сезона, так как сочетает комфорт и функциональность. Это идеальное решение для тех, кто не приемлет классические шапки — капор закрывает и голову, и шею, не требуя дополнительного шарфа.

Капор — это не новая вещь, но раньше его ассоциировали с чем-то бабушкиным или детским. Сейчас он переосмыслен: современные капоры делают из качественных материалов, они выглядят стильно и не добавляют объема там, где не надо.

Капор в образе. Фото из Instagram

Если вас интересует, как носить капор зимой, стилисты советуют сочетать его с пальто, дубленками и лаконичными куртками без активного декора. Если куртка уже имеет много деталей — мех, вышивку, яркие пуговицы — капор может быть лишним. Но с простым пальто или однотонной курткой он работает идеально.

