Замість шапки — найкращі головні убори для зими

Дівчина в шапці. Фото: freepik

З настанням справжніх зимових холодів потреба в теплому головному уборі стає першочерговою. Цього року новий тренд — шапки і капори, переважно з екологічного хутра.

Нові тренди головних уборів із соцмереж

Експерти моди помітили, що в соціальних мережах все частіше можна побачити хутряні шапки. Раніше розкіш асоціювалася виключно з натуральним хутром. Зараз сучасна мода є етичною і доступною — можна мати розкішний вигляд без шкоди для тварин. Перевага цих виробів у тому, що вони здатні надати відчуття шику будь-якому зимовому комплекту.

Дівчина в шапці з хутра. Фото з Instagram

Жіночий капор теж став хітом цього сезону, бо поєднує комфорт і функціональність. Це ідеальне рішення для тих, хто не сприймає класичні шапки — капор закриває і голову, і шию, не вимагаючи додаткового шарфа.

Капор — це не нова річ, але раніше його асоціювали з чимось бабусиним або дитячим. Зараз він переосмислений: сучасні капори роблять з якісних матеріалів, вони мають стильний вигляд і не додають об'єму там, де не треба.

Капор в образі. Фото з Instagram

Якщо вас цікавить, як носити капор взимку, стилісти радять поєднувати його з пальтами, дублянками та лаконічними куртками без активного декору. Якщо куртка вже має багато деталей — хутро, вишивку, яскраві ґудзики — капор може бути зайвим. Але з простим пальтом або однотонною курткою він працює ідеально.

