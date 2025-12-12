Виразні головні убори — взимку будуть мати найкращий вигляд

Дівчина в яскравій шапці. Фото: freepik

Зима 2025–2026 робить головні убори не просто захистом від холоду, а частиною характеру образу. Дизайнери пропонують різні сценарії — від стриманої класики до відверто ігрових форм.

Фешн-блогерка під ніком julia_stylelover розповіла, які моделі справді задають тренд сезону і як вони живуть у реальному гардеробі.

Модні головні убори зими 2025–2026 — що обрати цього сезону

Капор

У дизайнерських колекціях він з’являється як акцент, а у мас-маркеті — як зручна база на кожен день. Це саме та річ, що вдало поєднується і з пуховиком, і з пальтом, не вимагаючи стилістичних жертв, бо не псує зачіски.

Капор в образі. Фото з Instagram

Біні та теплі бейсболки

Біні нікуди не зникли, як і теплі бейсболки. Вовна, кашемір, іноді хутро. Їх носять не для спорту, а для настрою: міського та розслабленого.

У дівчини біні. Фото з Instagram

Панами та шапки-"відра"

Зимові панами вже не експеримент, а звична частина холодного сезону. В’язані або хутряні варіанти обирають ті, хто не хоче мати дуже серйозний вигляд.

Біла зимова панами. Фото з Instagram

Шапки-"відра" — їх логічне продовження. Вони доречні в тих образах, де класична шапка здається надто передбачуваною.

"Таблетка" і кепі

Шапка-"таблетка" тримає позиції завдяки своїй чіткій формі. Вона пасує до довгих пальт і структурованих речей.

Розкішна шапка-"таблетка". Фото з Instagram

Кепі цього сезону теж в тренді, причому дуже різні. Є легкі, майже жіночні, а є масивні, з характером. Об’єднує їх лише те, що вони найкращий варіант на цю зиму.

Кепі в чорному образі. Фото з Instagram

Пов’язки, чепчики та хутряні навушники

Пов’язки знову з’являються в міських образах. Їх обирають ті, хто не любить закриті шапки.

Чорна пов'язка. Фото з Instagram

А от чепчики вже більше про стиль, ніж про тепло, але саме тому так активно з’являються в Instagram. Хутряні навушники взагалі окрема історія. Вони мають ефектний вигляд, особливо в подорожах, хоча й не розраховані на справжні морози.

Берети та хутряні шапки

Об’ємні берети обирають не для щоденних маршрутів, але точно для настрою.

Коричневий берет. Фото з Instagram

Хутряні шапки — повернення, яке ще кілька років тому здавалося неможливим. Їх знову показують великі бренди, і разом із цим зникає відчуття "з минулого". Сюди ж варто віднести і шапки-вушанки — знайомі, теплі й тепер знову актуальні.

Підбірка з трендових головних уборів

