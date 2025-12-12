Выразительные головные уборы — зимой будут выглядеть лучше всего

Девушка в яркой шапке. Фото: freepik

Зима 2025-2026 делает головные уборы не просто защитой от холода, а частью характера образа. Дизайнеры предлагают разные сценарии — от сдержанной классики до откровенно игровых форм.

Фэшн-блогер под ником julia_stylelover рассказала, какие модели действительно задают тренд сезону и как они живут в реальном гардеробе.

Модные головные уборы зимы 2025-2026 — что выбрать в этом сезоне

Капор

В дизайнерских коллекциях он появляется как акцент, а в масс-маркете — как удобная база на каждый день. Это именно та вещь, что классно сочетается и с пуховиком, и с пальто, не требуя стилистических жертв, так как не портит прическу.

Капор в образе. Фото из Instagram

Бини и теплые бейсболки

Бини никуда не исчезли, как и теплые бейсболки. Шерсть, кашемир, иногда мех. Их носят не для спорта, а для настроения: городского и расслабленного.

У девушки бини. Фото из Instagram

Панамы и шапки-"ведра"

Зимние панамы уже не эксперимент, а привычная часть холодного сезона. Вязаные или меховые варианты выбирают те, кто не хочет выглядеть очень серьезно.

Белая зимняя панама. Фото из Instagram

Шапки-"ведра" — их логическое продолжение. Они уместны в тех образах, где классическая шапка кажется слишком предсказуемой.

"Таблетка" и кепи

Шапка—"таблетка" держит позиции благодаря своей четкой форме. Она подходит к длинным пальто и структурированным вещам.

Роскошная шапка-"таблетка". Фото из Instagram

Кепи в этом сезоне тоже в тренде, причем очень разные. Есть легкие, почти женственные, а есть массивные, с характером. Объединяет их лишь то, что они лучший вариант на эту зиму.

Кепи в черном образе. Фото из Instagram

Повязки, чепчики и меховые наушники

Повязки снова появляются в городских образах. Их выбирают те, кто не любит закрытые шапки.

Черная повязка. Фото из Instagram

А вот чепчики уже больше про стиль, чем про тепло, но именно поэтому так активно появляются в Instagram. Меховые наушники вообще отдельная история. Они эффектно смотрятся, особенно в путешествиях, хотя и не рассчитаны на настоящие морозы.

Береты и меховые шапки

Объемные береты выбирают не для ежедневных маршрутов, но точно для настроения.

Коричневый берет. Фото из Instagram

Меховые шапки — возвращение, которое еще несколько лет назад казалось невозможным. Их снова показывают крупные бренды, и вместе с этим исчезает ощущение "из прошлого". Сюда же стоит отнести и шапки-ушанки — знакомые, теплые и теперь снова актуальные.

Подборка из трендовых головных уборов

