Головний убір, який замінить шапки цієї зими — приклад Джамали

Який головний убір з 60-х цього сезону вподобала Джамала — фото
Кепі та берети зазвичай асоціюються з початком осені, а не з морозами. Але Джамала регулярно з'являється в них на заходах навіть взимку, показуючи, що ці головні убори актуальні і цього сезону, якщо обрати правильний матеріал.
Який стильний головний убір носити взимку
Справа не в самій формі кепі чи берета, а в тому, з чого вони пошиті. Легкі бавовняні моделі дійсно залишаються в жовтні. Але вовняні, твідові, шкіряні або вельветові тримають тепло не гірше за звичайну шапку, просто мають інакший вигляд.
Джамала носить їх не як данину моді, а як функціональну річ. Вовняне кепі захищає від вітру так само, як і шапка-біні, але додає образу структури замість розслабленості.
Вінтажний тренд серед головних уборів
Кепі та берети мають цю специфічну ретро-естетику, яка чомусь не має застарілий вигляд. Можливо, тому що вони не прив'язані до конкретного десятиліття — їх носили і в 20-х, і в 60-х, і в 90-х.
Твідові моделі найкраще впишуться в класичний гардероб, де присутні пальта, тренчі, жакети. Шкіряні додають брутальності і легко йдуть з косухами або бомберами. Вельветові — найм'якший варіант.
З чим це носити
Джамала поєднує кепі з усім підряд, і це працює. Але не намагайтеся зробити образ занадто збалансованим. Якщо пальто класичне, кепі додає йому легкої недбалості. Якщо куртка брутальна, берет пом'якшить загальний вигляд.
Єдине, що не дуже працює — це спортивний стиль.
