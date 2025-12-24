Відео
Який головний убір з 60-х цього сезону вподобала Джамала — фото

Який головний убір з 60-х цього сезону вподобала Джамала — фото

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 09:12
Головний убір, який замінить шапки цієї зими — приклад Джамали
Джамала в стильному головному уборі. Фото: Instagram/jamalajaaa

Кепі та берети зазвичай асоціюються з початком осені, а не з морозами. Але Джамала регулярно з'являється в них на заходах навіть взимку, показуючи, що ці головні убори актуальні і цього сезону, якщо обрати правильний матеріал.

Новини.LIVE розповість, з чим їх також носити.

Читайте також:

Який стильний головний убір носити взимку

Справа не в самій формі кепі чи берета, а в тому, з чого вони пошиті. Легкі бавовняні моделі дійсно залишаються в жовтні. Але вовняні, твідові, шкіряні або вельветові тримають тепло не гірше за звичайну шапку, просто мають інакший вигляд.

Кепі обирайте з теплих матеріалів на зиму
Джамала в теплому кепі. Фото: Instagram/jamalajaaa

Джамала носить їх не як данину моді, а як функціональну річ. Вовняне кепі захищає від вітру так само, як і шапка-біні, але додає образу структури замість розслабленості.

Вінтажний тренд серед головних уборів

Кепі та берети мають цю специфічну ретро-естетику, яка чомусь не має застарілий вигляд. Можливо, тому що вони не прив'язані до конкретного десятиліття — їх носили і в 20-х, і в 60-х, і в 90-х.

Який головний убір з 60-х цього сезону вподобала Джамала — фото - фото 2
Стильний образ співачки. Фото: Instagram/jamalajaaa

Твідові моделі найкраще впишуться в класичний гардероб, де присутні пальта, тренчі, жакети. Шкіряні додають брутальності і легко йдуть з косухами або бомберами. Вельветові — найм'якший варіант.

Шкіряні кепі теж мають ефектний вигляд взимку
Шкіряна кепі. Фото: Instagram/jamalajaaa

З чим це носити

Джамала поєднує кепі з усім підряд, і це працює. Але не намагайтеся зробити образ занадто збалансованим. Якщо пальто класичне, кепі додає йому легкої недбалості. Якщо куртка брутальна, берет пом'якшить загальний вигляд.

Єдине, що не дуже працює — це спортивний стиль.

Раніше ми писали про те, які шапки та капелюхи пасують майже до всього і роблять образ максимально ефектним.

Також ми повідомляли, яким головним убором приємно здивувала учасниця "Холостяка-14" Ірина Пономаренко.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
