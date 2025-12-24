Головной убор, который заменит шапки этой зимой — пример Джамалы

Джамала в стильном головном уборе. Фото: Instagram/jamalajaaa

Кепи и береты обычно ассоциируются с началом осени, а не с морозами. Но Джамала регулярно появляется в них на мероприятиях даже зимой, показывая, что эти головные уборы актуальны и в этом сезоне, если выбрать правильный материал.

Новини.LIVE расскажет, с чем их также носить.

Какой стильный головной убор носить зимой

Дело не в самой форме кепи или берета, а в том, из чего они пошиты. Легкие хлопковые модели действительно остаются в октябре. Но шерстяные, твидовые, кожаные или вельветовые держат тепло не хуже обычной шапки, просто выглядят иначе.

Джамала в теплом кепи. Фото: Instagram/jamalajaaaa

Джамала носит их не как дань моде, а как функциональную вещь. Шерстяное кепи защищает от ветра так же, как и шапка-бини, но добавляет образу структуры вместо расслабленности.

Винтажный тренд среди головных уборов

Кепи и береты имеют эту специфическую ретро-эстетику, которая почему-то не выглядит устаревшей. Возможно, потому что они не привязаны к конкретному десятилетию — их носили и в 20-х, и в 60-х, и в 90-х.

Стильный образ певицы. Фото: Instagram/jamalajaaaa

Твидовые модели лучше всего впишутся в классический гардероб, где присутствуют пальто, тренчи, жакеты. Кожаные добавляют брутальности и легко идут с косухами или бомберами. Вельветовые — самый мягкий вариант.

Кожаная кепи. Фото: Instagram/jamalajaaaa

С чем это носить

Джамала сочетает кепи со всем подряд, и это работает. Но не пытайтесь сделать образ слишком сбалансированным. Если пальто классическое, кепи добавляет ему легкой небрежности. Если куртка брутальная, берет смягчит общий вид.

Единственное, что не очень работает — это спортивный стиль.

