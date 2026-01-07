Відео
Головна Мода Не шапка — чому капор став наймоднішим убором зими-2026

Не шапка — чому капор став наймоднішим убором зими-2026

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 09:19
Найстильніша заміна шапці — капор, який личить усім
Дівчина в стильному капорі. Фото з Instagram

Люди умовно діляться на два типи: ті, хто обожнює шапки, і ті, хто навіть у найлютіші морози відмовляється їх вдягати. Серед модниць таких багато, і саме тому вони шукають альтернативи шапкам — одна з них капор.

Новини.LIVE розповість про цей головний убір більше.

Читайте також:

Попри те, що шапка відкриває чимало варіантів для стильних поєднань, дівчата нехтують нею через незручність або просто не подобається. Тому доводиться шукати гідні альтернативи, які змогли б і зігріти в негоду, і при цьому додати образам довершеності. Капор став одним із таких варіантів цієї зими.

Кому підійде капор

Це своєрідний гібрид капюшона й шарфа, який захищає від холоду та вітру. Капор м'яко обрамляє обличчя, не псує зачіску й легко адаптується до різних стилістичних сценаріїв — від повсякденних образів до більш елегантних виходів.

Головна перевага капора, що він не тисне на голову, не залишає сліду на волоссі і не вимагає зняття перед дзеркалом, щоб привести себе до ладу.

капот став справжнім хітом цієї зими
Капор в червоному кольорі. Фото з Instagram

Капор представлений у всіх можливих варіаціях — з різними формами, фактурами, відтінками й принтами. Кожна може обрати модель, яка найкраще підкреслить саме її гардероб. Instagram-інфлюенсерки цього сезону зосередилися як на класичних капорах у нейтральних кольорах, так і на яскравіших та акцентніших інтерпретаціях — червоних чи смугастих. Їх носять з шубами, класичними пальтами та навіть пуховиками в apres-ski естетиці.

Взагалі цей аксесуар можна назвати універсальним через його здатність ідеально доповнювати різні зимові образи.

Раніше ми писали про те, що ще можна носити взимку, якщо шапки не ваш варіант.

Також ми повідомляли, в яких головних уборах цього сезону ви будете мати ефектний вигляд.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
