Найстильніша заміна шапці — капор, який личить усім

Люди умовно діляться на два типи: ті, хто обожнює шапки, і ті, хто навіть у найлютіші морози відмовляється їх вдягати. Серед модниць таких багато, і саме тому вони шукають альтернативи шапкам — одна з них капор.

Попри те, що шапка відкриває чимало варіантів для стильних поєднань, дівчата нехтують нею через незручність або просто не подобається. Тому доводиться шукати гідні альтернативи, які змогли б і зігріти в негоду, і при цьому додати образам довершеності. Капор став одним із таких варіантів цієї зими.

Кому підійде капор

Це своєрідний гібрид капюшона й шарфа, який захищає від холоду та вітру. Капор м'яко обрамляє обличчя, не псує зачіску й легко адаптується до різних стилістичних сценаріїв — від повсякденних образів до більш елегантних виходів.

Головна перевага капора, що він не тисне на голову, не залишає сліду на волоссі і не вимагає зняття перед дзеркалом, щоб привести себе до ладу.

Капор в червоному кольорі. Фото з Instagram

Капор представлений у всіх можливих варіаціях — з різними формами, фактурами, відтінками й принтами. Кожна може обрати модель, яка найкраще підкреслить саме її гардероб. Instagram-інфлюенсерки цього сезону зосередилися як на класичних капорах у нейтральних кольорах, так і на яскравіших та акцентніших інтерпретаціях — червоних чи смугастих. Їх носять з шубами, класичними пальтами та навіть пуховиками в apres-ski естетиці.

Взагалі цей аксесуар можна назвати універсальним через його здатність ідеально доповнювати різні зимові образи.

