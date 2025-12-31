Видео
Україна
Видео

Трендовая верхняя одежда — что выбирают украинские знаменитости

Трендовая верхняя одежда — что выбирают украинские знаменитости

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:01
Какие фасоны верхней одежды в тренде среди звезд — фото
Оля Полякова в шубе. Фото: instagram/polyakovamusic

Верхняя одежда — это простая возможность сделать образ еще интереснее. Она может добавить легкости, элегантности или дерзости. Этой зимой в тренде несколько фасонов. Их чаще всего выбирают знаменитости.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Самая модная верхняя одежда 2026 года

Классическое пальто

Такой выбор станет самым универсальным на зиму. Классическое пальто хорошо согревает, благодаря длине и теплой подкладке. Кроме того, оно подойдет действительно ко всему: от платьев и юбок с блузами до спортивных или повседневных образов. Украинская певица Надя Дорофеева, например, решила совместить такую верхнюю одежду с трендовым теплым свитером и мини-шортами.

Трендовий верхній одяг
Надя Дорофеева в пальто. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Кожаный плащ с меховым воротником

Певица Анна Тринчер показала еще один фасон трендовой верхней одежды этой зимы. Знаменитость выбрала красный кожаный плащ. Еще более элегантным его сделал меховой воротник. Такая вещь напоминает трендовый ретро-стиль и подойдет как к повседневным лукам, так и к элегантным вечерним образам.

Трендовий верхній одяг
Анна Тринчер в красном плаще. Фото: instagram/annatrincher_official

Шуба

Самая трендовая верхняя одежда этой зимы — шуба. Особенно актуальны модели из искусственного меха. Певица Оля Полякова показала один из таких фасонов. Модными будут как укороченные варианты, так и длинные шубы. Они сделают образ по-особенному нарядным и дорогим.

Трендовий верхній одяг
Оля Полякова в трендовой шубе. Фото: instagram/polyakovamusic

Эко-мех в этом сезоне на пике популярности. Стилисты отмечают, что любая верхняя одежда с добавлением такого элемента будет в тренде.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать куртку по типу фигуры. Она подчеркнет все преимущества.

Также мы рассказывали о том, как правильно носить пуховик зимой. Большинство людей делает это не так, как нужно.

Надя Дорофеева Оля Полякова знаменитости Анна Тринчер тренды верхняя одежда
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
