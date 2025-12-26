Тренд из TikTok — как правильно носить пуховик с капюшоном зимой

Девушка в курточке с капюшоном. Фото: freepik

Блогер Джессика Алзамора опубликовала видео, в котором объяснила, что большинство людей носят пуховики с меховым капюшоном неправильно. Меньше чем за две недели ролик собрал более 7 миллионов просмотров, потому что оказалось — многие годами выбирали стиль вместо комфорта.

Соответствующий ролик стал вирусным в TikTok.

Для чего капюшон в пуховике

Джессика показала, что меховую или утепленную часть капюшона обычно выворачивают наружу, делая из нее декоративный элемент. Такой способ был популярен в 2010-х и до сих пор остается привычным для многих. Но он не защищает от ветра и мороза, потому что капюшон не держит тепло.

Алзамора объяснила, что пуховик создан не для стилизации, а для сохранения тепла. Утепленную часть капюшона надо заворачивать внутрь — ближе к ушам. Так создается плотный барьер между телом и холодным воздухом. Иначе воздух все равно будет попадать внутрь, и тепло будет теряться.

@jessica.alzamora.xo Ты неправильно носишь свое зимнее пальто, и мне жаль быть этим человеком, но в Чикаго 8 градусов и тебе нужно оставаться в тепле 😭 вот как правильно носить меховую часть пальто #fyp #чикаго #зима ♬ оригинальный звук - Джессика Альзамора

Реакция пользователей

В комментариях тысячи людей признали, что они годами делали именно так, как Джессика показала в категории "неправильно". Ориентировались на моду, а не на практичность. Но были и те, кто показывал фото эскимосов и инуитов, которые носят пуховики именно мехом наружу.

Здесь есть нюанс: традиционные пуховики эскимосов пошиты иначе. Мех там выполняет функцию защиты от ветра и влаги, а внутри есть дополнительный утепленный слой. В обычных городских пуховиках мех на капюшоне — это декор или дополнительный утеплитель, который работает только тогда, когда находится внутри, а не снаружи.

Джессика также подчеркнула, что пуховик надо застегивать на всю длину, чтобы перекрыть потоки ветра. Ведь многие оставляют верхние пуговицы или молнию незастегнутыми для стильного вида. Но это опять не о функциональности.

"Воздух все равно будет попадать к вам, и вам не будет тепло", — отметила Джессика.

