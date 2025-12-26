Тренд з TikTok — як правильно носити пуховик з капюшоном взимку

Дівчина в курточці з капюшоном. Фото: freepik

Блогерка Джесіка Алзамора опублікувала відео, в якому пояснила, що більшість людей носять пуховики з хутряним капюшоном неправильно. Менше ніж за два тижні ролик зібрав більше 7 мільйонів переглядів, бо виявилося — багато хто роками обирав стиль замість комфорту.

Відповідний ролик став вірусним в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Для чого капюшон в пуховику

Джесіка показала, що хутряну або утеплену частину капюшона зазвичай вивертають назовні, роблячи з неї декоративний елемент. Такий спосіб був популярним у 2010-х і досі залишається звичним для багатьох. Але він не захищає від вітру та морозу, бо капюшон не тримає тепло.

Алзамора пояснила, що пуховик створений не для стилізації, а для збереження тепла. Утеплену частину капюшона треба завертати всередину — ближче до вух. Так створюється щільний бар'єр між тілом і холодним повітрям. Бо інакше повітря все одно потраплятиме всередину, і тепло втрачатиметься.

@jessica.alzamora.xo You’re wearing your winter coat wrong, and I’m sorry to be this person but it’s 8 degrees in Chicago and you need to stay warm 😭 this is how you wear the fur part of your coat properly. #fyp #chicago #winter ♬ original sound - Jessica Alzamora

Реакція користувачів

У коментарях тисячі людей визнали, що вони роками робили саме так, як Джесіка показала в категорії "неправильно". Орієнтувалися на моду, а не на практичність. Але були й ті, хто показував фото ескімосів та інуїтів, які носять пуховики саме хутром назовні.

Тут є нюанс: традиційні пуховики ескімосів пошиті інакше. Хутро там виконує функцію захисту від вітру і вологи, а всередині є додатковий утеплений шар. У звичайних міських пуховиках хутро на капюшоні — це декор або додатковий утеплювач, який працює тільки тоді, коли знаходиться всередині, а не ззовні.

Джесіка також наголосила, що пуховик треба застібати на всю довжину, аби перекрити потоки вітру. Адже багато хто залишає верхні ґудзики або блискавку незастібнутими для стильного вигляду. Але це знову не про функціональність.

"Повітря все одно буде потрапляти до вас, і вам не буде тепло", – зазначила Джесіка.

Раніше ми писали про те, як правильно вживати слово "пальто" в побуті.

Також ми повідомляли, навіщо була створена маленька кишеня на джинсах.