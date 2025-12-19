"У пальто" чи "в пальті" — відповідь, яку шукають тисячі

Пальто. Фото: freepik

Коли починаються дощі, всі дістають пальта з шаф. Але як правильно говорити — ходити "у пальто чи в пальті"?

Топ-вчитель України Олександр Авраменко дав чітку відповідь на це питання у YouTube.

Чому виникає плутанина зі словом "пальто"

Олександр Авраменко розповів про це під час онлайн-уроку. Він пояснив що українці часто плутаються зі словами іншомовного походження, які закінчуються на "о". Наприклад кажуть "ми їдемо в авті" або "ми були в кіні".

Але це неправильно. Чинний український правопис не дозволяє відмінювати такі іменники. Слова типу авто, кіно, метро не змінюються за відмінками. Треба казати:

"їдемо в авто";

"були в кіно";

"їхати в метро".

На перший погляд здається, що якщо слово запозичене і закінчується на "о", воно не має змінюватися. Але в українській мові майже ніколи немає правил без винятків.

Два слова-винятки

Авраменко назвав два слова які є винятками з цього правила — пальто та ситро. Саме ці два іменники відмінюються за всіма відмінками попри іншомовне походження.

"Тобто правильно буде сказати: "діти бігають у пальтах", "ключі лежать у пальті" або "ви хочете випити ситра?", — уточнив Авраменко.

Чому саме ці два слова стали винятками? Авраменко не пояснював причини, але можна припустити що це пов'язано з давністю входження цих слів в українську мову. Вони настільки прижилися, що почали підкорятись українським граматичним правилам.

Якщо коротко — пальто і ситро змінюються, а всі інші слова на "о" залишаються без змін.

