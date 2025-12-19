"У пальто" чи "в пальті" — відповідь, яку шукають тисячі

Мовна пастка зі словом "пальто" — як говорити правильно
Коли починаються дощі, всі дістають пальта з шаф. Але як правильно говорити — ходити "у пальто чи в пальті"?
Топ-вчитель України Олександр Авраменко дав чітку відповідь на це питання у YouTube.
Чому виникає плутанина зі словом "пальто"
Олександр Авраменко розповів про це під час онлайн-уроку. Він пояснив що українці часто плутаються зі словами іншомовного походження, які закінчуються на "о". Наприклад кажуть "ми їдемо в авті" або "ми були в кіні".
Але це неправильно. Чинний український правопис не дозволяє відмінювати такі іменники. Слова типу авто, кіно, метро не змінюються за відмінками. Треба казати:
- "їдемо в авто";
- "були в кіно";
- "їхати в метро".
На перший погляд здається, що якщо слово запозичене і закінчується на "о", воно не має змінюватися. Але в українській мові майже ніколи немає правил без винятків.
Два слова-винятки
Авраменко назвав два слова які є винятками з цього правила — пальто та ситро. Саме ці два іменники відмінюються за всіма відмінками попри іншомовне походження.
"Тобто правильно буде сказати: "діти бігають у пальтах", "ключі лежать у пальті" або "ви хочете випити ситра?", — уточнив Авраменко.
Чому саме ці два слова стали винятками? Авраменко не пояснював причини, але можна припустити що це пов'язано з давністю входження цих слів в українську мову. Вони настільки прижилися, що почали підкорятись українським граматичним правилам.
Якщо коротко — пальто і ситро змінюються, а всі інші слова на "о" залишаються без змін.
