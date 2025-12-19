"У пальто" или "в пальті" — ответ, который ищут тысячи

Пальто. Фото: freepik

Когда начинаются дожди, все достают пальто из шкафов. Но как правильно говорить — ходить "у пальто чи в пальті"?

Топ-учитель Украины Александр Авраменко дал четкий ответ на этот вопрос в YouTube.

Почему возникает путаница со словом "пальто"

Александр Авраменко рассказал об этом во время онлайн-урока. Он объяснил, что украинцы часто путаются со словами иноязычного происхождения, которые заканчиваются на "о". Например говорят "ми їдемо в авті" или "ми були в кіні".

Но это неправильно. Действующее украинское правописание не позволяет склонять такие существительные. Слова типа авто, кино, метро не изменяются по падежам. Надо говорить:

"едем в авто";

"были в кино";

"ехать в метро".

На первый взгляд кажется, что если слово заимствованное и заканчивается на "о", оно не должно изменяться. Но в украинском языке почти никогда нет правил без исключений.

Два слова-исключения

Авраменко назвал два слова которые являются исключениями из этого правила — пальто и ситро. Именно эти два существительных склоняются по всем падежам несмотря на иноязычное происхождение.

"То есть правильно будет сказать: "діти бігають у пальтах", "ключі лежать у пальті" или "ви хочете випити ситра?", — уточнил Авраменко.

Почему именно эти два слова стали исключениями? Авраменко не объяснял причины, но можно предположить что это связано с давностью вхождения этих слов в украинский язык. Они настолько прижились, что начали подчиняться украинским грамматическим правилам.

Если коротко — пальто и ситро меняются, а все остальные слова на "о" остаются без изменений.

