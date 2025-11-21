Существует ли слово "дубльонка" в украинском языке — объясняем просто

Девушка в дубленке. Фото: freepik

В ежедневной речи мы часто не замечаем, как проскакивают слова, которые совсем не об украинском языке. Они звучат привычно, мы слышим их от друзей, в магазинах, в соцсетях — и кажется, что так и должно быть. Одно из таких "удобных", но неправильных слов — "дубльонка".

Оно настолько укоренилось, что иногда трудно сразу вспомнить, как же сказать по-нашему. А украинский вариант на самом деле рядом —"дублянка". Легкое, естественное слово, которое полностью соответствует значению. В быту его употребляют чаще всего. Если же хочется звучать традиционнее, "теплее", есть еще кожух — слово с историей, глубже, чем просто название одежды.

Как назвать "дубленку" на украинском языке

Только заглядываете в словари или диалектные записные книжки — открывается целая карта старых названий зимней одежды. Некоторые звучат так, будто их действительно можно услышать только в селе где-то на Полесье или в Карпатах. Другие же почти забыты, но очень колоритные.

Вот несколько интересных вариантов:

"линтвар " — древнее диалектное слово, которое идет еще из традиционного сельского быта;

" — древнее диалектное слово, которое идет еще из традиционного сельского быта; "кожушанка " — так могли называть более легкую, короткую верхнюю одежду, что-то между пиджаком и кожухом;

" — так могли называть более легкую, короткую верхнюю одежду, что-то между пиджаком и кожухом; "байбарак " — отдельная страница традиционного наряда. Это кожух, покрытый сверху сукном; когда-то это была почти праздничная вещь;

" — отдельная страница традиционного наряда. Это кожух, покрытый сверху сукном; когда-то это была почти праздничная вещь; "кожушок, кожушина, кожанок" — различные диалектные формы. Чаще всего о короткой теплой верхней одежде, удобной в повседневной жизни.

И когда вы видите все это рядом, понимаете, что украинский язык не ограничивается сухими словарными нормами. В нем есть свой колорит, свои маленькие "сокровища", которые просто нужно время от времени вспоминать. Даже такая привычная вещь, как дубленка, может неожиданно показать, насколько богат и разнообразен наш язык.

