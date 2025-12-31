Які фасони верхнього одягу в тренді серед зірок — фото

Оля Полякова в шубі. Фото: instagram/polyakovamusic

Верхній одяг — це проста можливість зробити образ ще цікавішим. Він може додати легкості, елегантності чи зухвалості. Цієї зими у тренді кілька фасонів. Їх найчастіше обирають знаменитості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Наймодніший верхній одяг 2026

Класичне пальто

Такий вибір стане найуніверсальнішим на зиму. Класичне пальто добре зігріває, завдяки довжині та теплій підкладці. Крім того, воно пасуватиме справді до усього: від суконь і спідниць з блузами до спортивних чи повсякденних образів. Українська співачка Надя Дорофєєва, наприклад, вирішила поєднати такий верхній одяг з трендовим теплим светром та мінішортами.

Надя Дорофєєва у пальто. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Шкіряний плащ з хутряним коміром

Співачка Анна Трінчер показала ще один фасон трендового верхнього одягу цієї зими. Знаменитість обрала червоний шкіряний плащ. Ще більш елегантним його зробив хутряний комір. Така річ нагадує трендовий ретро-стиль та пасуватиме як до повсякденних луків, так й до елегантних вечірніх образів.

Анна Трінчер у червоному плащі. Фото: instagram/annatrincher_official

Шуба

Найбільш трендовий верхній одяг цієї зими — шуба. Особливо актуальні моделі зі штучного хутра. Співачка Оля Полякова показала один з таких фасонів. Модними будуть як укорочені варіанти, так й довгі шуби. Вони зроблять образ по-особливому ошатним та дорогим.

Оля Полякова у трендовій шубі. Фото: instagram/polyakovamusic

Екохутро цього сезону на піку популярності. Стилісти зазначають, що будь-який верхній одяг з додаванням такого елементу буде у тренді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обрати куртку за типом фігури. Вона підкреслить всі переваги.

Також ми розповідали про те, як правильно носити пуховик взимку. Більшість людей робить це не так, як потрібно.