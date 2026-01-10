Відео
Головна Мода Теплі речі 2026, у яких ви точно не замерзнете взимку

Теплі речі 2026, у яких ви точно не замерзнете взимку

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 14:35
Найтепліші речі 2026 року — в них не замерзнете і матимете модний вигляд
Дівчина в теплому зимовому образі. Фото: freepik

Взимку хочеться мати зібраний й охайний вигляд, але без героїзму у вигляді капронок і тонкого тренча при мінусі. У мережі зараз активно діляться простими рішеннями, які реально працюють у холод.

У TikTok зібрали кілька ідей, які допомагають не мерзнути й не ускладнювати образ.

Речі, що зігріють у будь-який мороз

Почнемо з хутряних підкладок. Їх носять під пальто, куртки й навіть під жакети, якщо дозволяє крій. Це той випадок, коли річ не тільки для краси — в ньому стає тепліше одразу. До того ж підкладку легко зняти, якщо день раптом виявився теплішим.

Хутряні накидки цього сезону в моді
Хутряна підкладка. Фото з Instagram

Далі — теплі капронові колготки. На вигляд звичайні, зате всередині є той самий шар, який рятує в мороз. Вони не додають об’єму ногам і добре підходять навіть під спідниці та сукні, коли не хочеться відмовлятися від звичного одягу.

На зиму обирайте теплі колготи
Теплі колготки. Фото з Instagram

Рукавиці — не дрібниця, а необхідність. Мороз і вітер швидко псують шкіру рук, і крем тут не завжди рятує. Шкіряні варіанти зручні в місті й підходять майже до всього, а м’які пухнасті — для тих днів, коли хочеться більше затишку, ніж строгості.

Шкіряні рукавиці підходять майже під усе
Шкіряні рукавиці. Фото з Instagram

З головними уборами все простіше: капор, біні, теплі "вушка" — обирайте те, що справді носите, а не те, що лежатиме в шафі. Якщо шапки — не ваша історія, великий шарф легко замінить їх: достатньо правильно замотати голову й шию.

Шарф можна використовувати замість головного убору
Шарф як головний убір. Фото з Instagram

Головне правило тут одне і полягає воно в тому, щоб було тепло.

Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
