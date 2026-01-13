Що додає віку — 5 повсякденних речей, які краще пропустити

Стильна жінка у віці. Фото: freepik

Іноді одяг робить більше, ніж просто прикрашає — він може додавати зайвих років. Декілька популярних речей у гардеробі дуже вдалий вигляд мають на подіумах, але у реальному житті можуть додавати віку своїм власницям.

5 речей, які додають віку жінкам

Ретро-сукня

Квітчаста сукня з минулого століття може мати милий вигляд, але не після 50 років. Якщо хочеться ретро, варто шукати сучасні варіанти крою або грати з образами через аксесуари та взуття.

Ретро-сукня. Фото з Instagram

Короткі приталені жакети

Міні-жакети вже не раз поверталися в моду, але щільний приталений крій легко робить силует старомодним і додає віку. Краще обирати більш довгі або об’ємні моделі, які не обмежують рухів і мають більш гармонійний вигляд.

Короткий жакет в образі. Фото з Instagram

Блузи з рукавами-фонариками

Об’ємні рукави можуть створювати романтичний ефект, але також додають ширини плечам і верхній частині тіла. Результат часто має гірший вигляд, ніж є насправді.

Блуза з рукавами-фонариками. Фото з Instagram

Сукня з блискучих тканин

Сяючі тканини привертають увагу до будь-яких нюансів фігури і дрібних зморшок. В поєднанні з облягаючим кроєм це може підкреслювати недоліки, а не переваги.

Сукня з блискучих тканин. Фото з Instagram

Принти

Леопардові принти або аплікації з великими квітами в образі мають ефектний вигляд, але часто додають роки. Якщо хочеться такого малюнка, варто обережно підбирати форму і розмір деталей в одязі.

Леопардове пальто. Фото з Instagram

