Що додає віку — 5 повсякденних речей, які краще пропустити

Чого уникати — 5 речей, що миттєво додають віку
Іноді одяг робить більше, ніж просто прикрашає — він може додавати зайвих років. Декілька популярних речей у гардеробі дуже вдалий вигляд мають на подіумах, але у реальному житті можуть додавати віку своїм власницям.
Новини.LIVE пояснить, яких деталей краще уникати.
5 речей, які додають віку жінкам
Ретро-сукня
Квітчаста сукня з минулого століття може мати милий вигляд, але не після 50 років. Якщо хочеться ретро, варто шукати сучасні варіанти крою або грати з образами через аксесуари та взуття.
Короткі приталені жакети
Міні-жакети вже не раз поверталися в моду, але щільний приталений крій легко робить силует старомодним і додає віку. Краще обирати більш довгі або об’ємні моделі, які не обмежують рухів і мають більш гармонійний вигляд.
Блузи з рукавами-фонариками
Об’ємні рукави можуть створювати романтичний ефект, але також додають ширини плечам і верхній частині тіла. Результат часто має гірший вигляд, ніж є насправді.
Сукня з блискучих тканин
Сяючі тканини привертають увагу до будь-яких нюансів фігури і дрібних зморшок. В поєднанні з облягаючим кроєм це може підкреслювати недоліки, а не переваги.
Принти
Леопардові принти або аплікації з великими квітами в образі мають ефектний вигляд, але часто додають роки. Якщо хочеться такого малюнка, варто обережно підбирати форму і розмір деталей в одязі.
Раніше ми писали про те, які речі можуть тільки псувати вашу фігуру.
Також ми повідомляли, які речі з минулих років залишиться актуальними в 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!