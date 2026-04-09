Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сумка, которая сделает даже простой образ особенным этой весной

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 11:00
Как выбрать сумку в этом сезоне: модный цвет весны-2026
Сумка красного цвета. Фото: freepik

Бордовая сумка стала одним из самых заметных аксессуаров этой весны. Яркий красный акцент всегда привлекает внимание, но бордовый имеет другой эффект — он более глубокий, сдержанный и выглядит дороже. Также его легко совместить с повседневной одеждой.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Сумка, которую стоит носить этой весной

Ярко-красная сумка часто становится главным элементом образа, бордовая же деликатно дополняет любой лук. Винные оттенки — каберне, глубокий бордово-красный, мерло, темно-сливовый — в этом сезоне на пике популярности. После осенне-зимних показов они уверенно перекочевали в весенне-летние коллекции.

Бордовая сумка универсальна. Ее носят с базовыми вещами ежедневно. Дизайнеры показывают, что этот цвет работает в любом стиле.

У Chanel весны-лета 2026 — классические клатчи и стеганые сумки в глубоких вишневых и гранатовых тонах. Miu Miu показали бордовую сумку для боулинга из кожи, сочетая ее с бежевым поло и изумрудной юбкой А-силуэта — отличный пример того, что бордовый хорошо работает даже с яркими цветами. У Valentino сумка на цепочке с тиснением под крокодиловую кожу добавляет образу блеска. Balenciaga, Dior, Stella McCartney демонстрируют разные характеры бордовой сумки: лаконичная, структурированная, глянцевая или сдержанная, но всегда актуальная.

Miu Miu весна-лето 2026. Фото из Vogue

Этот тренд работает и вне подиума. Бордовая сумка впишется в минималистичный гардероб и при этом будет удачно смотреться со смелыми цветовыми комбинациями. Она может быть акцентом в сдержанном образе, а в экспериментальных луках гармонично сочетается с зеленым, розовым, желтым, голубым, а также с нейтральными оттенками: бежевым, серым, черным, белым, темно-синим, шоколадным.

Бордовая сумка в образе. Фото из Vogue

Формат сумки тоже не ограничивает: стильный тоут подходит для ежедневных выходов, структурированная сумка с короткими ручками — для офиса, лаконичный клатч — для вечера. В любом случае бордовая сумка будет выглядеть в этом сезоне современно, стильно и практично.

Ранее мы писали о том, какую сумку выбрать на весну-лето, если хочется что-то универсальное. Сумка-мешок отличается еще и своей практичностью.

Также Новини.LIVE сообщали о трендовых украшениях, которые идеально дополнят ваш образ весной-летом. Они могут стать главным акцентом в гардеробе.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации