Как выбрать сумку в этом сезоне: модный цвет весны-2026

Сумка красного цвета.

Бордовая сумка стала одним из самых заметных аксессуаров этой весны. Яркий красный акцент всегда привлекает внимание, но бордовый имеет другой эффект — он более глубокий, сдержанный и выглядит дороже. Также его легко совместить с повседневной одеждой.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Сумка, которую стоит носить этой весной

Ярко-красная сумка часто становится главным элементом образа, бордовая же деликатно дополняет любой лук. Винные оттенки — каберне, глубокий бордово-красный, мерло, темно-сливовый — в этом сезоне на пике популярности. После осенне-зимних показов они уверенно перекочевали в весенне-летние коллекции.

Бордовая сумка универсальна. Ее носят с базовыми вещами ежедневно. Дизайнеры показывают, что этот цвет работает в любом стиле.

У Chanel весны-лета 2026 — классические клатчи и стеганые сумки в глубоких вишневых и гранатовых тонах. Miu Miu показали бордовую сумку для боулинга из кожи, сочетая ее с бежевым поло и изумрудной юбкой А-силуэта — отличный пример того, что бордовый хорошо работает даже с яркими цветами. У Valentino сумка на цепочке с тиснением под крокодиловую кожу добавляет образу блеска. Balenciaga, Dior, Stella McCartney демонстрируют разные характеры бордовой сумки: лаконичная, структурированная, глянцевая или сдержанная, но всегда актуальная.

Miu Miu весна-лето 2026.

Этот тренд работает и вне подиума. Бордовая сумка впишется в минималистичный гардероб и при этом будет удачно смотреться со смелыми цветовыми комбинациями. Она может быть акцентом в сдержанном образе, а в экспериментальных луках гармонично сочетается с зеленым, розовым, желтым, голубым, а также с нейтральными оттенками: бежевым, серым, черным, белым, темно-синим, шоколадным.

Бордовая сумка в образе.

Формат сумки тоже не ограничивает: стильный тоут подходит для ежедневных выходов, структурированная сумка с короткими ручками — для офиса, лаконичный клатч — для вечера. В любом случае бордовая сумка будет выглядеть в этом сезоне современно, стильно и практично.

