Чем заменить любимую черную сумку — что будет в тренде 2026 года

Черная сумка уже давно перестала быть просто аксессуаром. Она закрывает большинство повседневных потребностей и легко вписывается в базовый гардероб. Но зима 2026 года показала, что этого недостаточно: сумка теперь может стать заметным элементом образа через цвет, фактуру или форму.
Альтернатива черной сумки в 2026 году
Белая сумка
После того как Pantone назвал Cloud Dancer главным оттенком года, белый начал появляться не только в одежде, но и в сумках. Можно выбрать строгие кожаные модели или мягкие меховые — оба варианта легко сочетаются с другими вещами в гардеробе.
Коричневая сумка
Этот цвет легко заменяет черный и добавляет образу теплой глубины. Выбирайте оттенки от темного шоколада до светлой карамели — они хорошо сочетаются как с нейтральными, так и с более яркими вещами.
Нежно-розовая сумка
Нежный пудровый розовый работает как нейтральный акцент. Он подходит к серым, бежевым, молочным и темным оттенкам, добавляя образу легкости, но без чрезмерной романтики.
Сумка холодного голубого цвета
Cold blue выглядит свежо и сдержанно. Структурированные модели и сумки из гладкой кожи подчеркивают чистоту цвета и хорошо работают с минималистичными образами зимой.
Зеленая сумка
Оливковые и хаки оттенки предлагают вариант ухода от черного. Такие сумки легко вписываются в базовый гардероб и делают образ немного другим, не требуя сложных сочетаний.
