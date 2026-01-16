Чем заменить любимую черную сумку — что будет в тренде 2026 года

Черная сумка. Фото: freepik

Черная сумка уже давно перестала быть просто аксессуаром. Она закрывает большинство повседневных потребностей и легко вписывается в базовый гардероб. Но зима 2026 года показала, что этого недостаточно: сумка теперь может стать заметным элементом образа через цвет, фактуру или форму.

Альтернатива черной сумки в 2026 году

Белая сумка

После того как Pantone назвал Cloud Dancer главным оттенком года, белый начал появляться не только в одежде, но и в сумках. Можно выбрать строгие кожаные модели или мягкие меховые — оба варианта легко сочетаются с другими вещами в гардеробе.

Zimmermann. Фото из Elle

Коричневая сумка

Этот цвет легко заменяет черный и добавляет образу теплой глубины. Выбирайте оттенки от темного шоколада до светлой карамели — они хорошо сочетаются как с нейтральными, так и с более яркими вещами.

Gabriela Hearst. Фото из Elle

Нежно-розовая сумка

Нежный пудровый розовый работает как нейтральный акцент. Он подходит к серым, бежевым, молочным и темным оттенкам, добавляя образу легкости, но без чрезмерной романтики.

Prada. Фото из Elle

Сумка холодного голубого цвета

Cold blue выглядит свежо и сдержанно. Структурированные модели и сумки из гладкой кожи подчеркивают чистоту цвета и хорошо работают с минималистичными образами зимой.

Chanel. Фото из Elle

Зеленая сумка

Оливковые и хаки оттенки предлагают вариант ухода от черного. Такие сумки легко вписываются в базовый гардероб и делают образ немного другим, не требуя сложных сочетаний.

Victoria Beckham. Фото из Elle

