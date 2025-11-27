Универсальный шоппер — тренд, без которого трудно представить сезон

Шопер, который стоит иметь каждой — тренд, задающий сезон
Объемный шоппер давно перестал быть сумкой "на всякий случай". Когда-то он ассоциировался только с походами в магазин, а теперь это одна из самых удобных и модных вещей, которые можно добавить в гардероб. Он легко подстраивается под ритм жизни: с ним удобно бежать на работу, ехать на учебу или просто гулять по городу.
О том, какие шоперы сейчас в фаворе и как не прогадать с выбором, РБК-Україна рассказала стилист, эксперт Ассоциации стилистов Украины Александра Шлома.
Что такое шопер
Шоппер — это большая, довольно мягкая сумка с двумя ручками. Она не держит четкой формы, но именно в этом ее шарм и удобство. Сначала такие сумки шили из ткани для покупок, но со временем дизайнеры "подтянули" их к городской жизни — начали делать из кожи, замши или плотных экоматериалов. Теперь шоппер имеет не просто практичный, но и стильный вид.
Почему именно шоппер — мастхэв этого сезона
Осень и зима всегда насыщенные: рабочие встречи, поездки, дорога из офиса в спортзал, а потом домой. В такой период хочется, чтобы все необходимое было под рукой. В шоппер действительно поместится все — от ноутбука и косметички до зонта и даже пары запасной обуви.
Для женщин с активным графиком это действительно спасение. Неудивительно, что именно объемные модели стали одним из главных трендов сезона 2025-2026.
Какие модели сейчас в моде
В этом году дизайнеры делают ставку на натуральные и тактильно приятные материалы: мягкую кожу, замшу, структурированную экокожу. Актуальны также плетеные варианты — они добавляют образу легкости и теплоты.
В цветах преобладают естественные оттенки: кофе с молоком, карамель, хаки, холодный серый. Если хочется чего-то более интересного, можно присмотреться к глубокому винному, сливовому, молочному или моделям с аккуратным анималистическим принтом. Такая сумка легко "подружится" и с пальто, и с пуховиком.
Как выбрать идеальный большой шоппер
Материал
Лучше обращать внимание на плотную кожу или качественную эко-кожу. Такие сумки держат форму и дольше служат.
Фурнитура
Минимум металла. Аккуратная фурнитура выглядит дорого и не перегружает образ.
Размер
Супергигантские варианты могут "съедать" силуэт. Для ежедневного использования самый удобный — средний объемный шоппер.
Цвет
Черный, шоколадный, оливковый — классика, которая работает всегда. Если хочется свежести — винный или молочный отлично оживят образ.
Сочетание
Если шоппер яркий или фактурный, лучше дать ему роль главного акцента. Одежду тогда стоит держать в более спокойной гамме.
Кому точно стоит иметь шоппер
По словам стилиста, шоппер — покупка, которая редко разочаровывает. Он подходит мамам, которые постоянно носят с собой тысячу мелочей, фрилансерам, работающим в кофейнях, бизнесвумен с насыщенным графиком и всем, кто любит, когда стиль и удобство идут рядом.
Хорошо подобранный шоппер служит несколько сезонов и не выходит из моды — это скорее инвестиция в ежедневный комфорт, чем просто тренд.
