Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Шопер, который стоит иметь каждой — тренд, задающий сезон

Шопер, который стоит иметь каждой — тренд, задающий сезон

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 09:19
Универсальный шоппер — тренд, без которого трудно представить сезон
Сумка-шопер. Фото: freepik

Объемный шоппер давно перестал быть сумкой "на всякий случай". Когда-то он ассоциировался только с походами в магазин, а теперь это одна из самых удобных и модных вещей, которые можно добавить в гардероб. Он легко подстраивается под ритм жизни: с ним удобно бежать на работу, ехать на учебу или просто гулять по городу.

О том, какие шоперы сейчас в фаворе и как не прогадать с выбором, РБК-Україна рассказала стилист, эксперт Ассоциации стилистов Украины Александра Шлома.

Реклама
Читайте также:

Что такое шопер

Шоппер — это большая, довольно мягкая сумка с двумя ручками. Она не держит четкой формы, но именно в этом ее шарм и удобство. Сначала такие сумки шили из ткани для покупок, но со временем дизайнеры "подтянули" их к городской жизни — начали делать из кожи, замши или плотных экоматериалов. Теперь шоппер имеет не просто практичный, но и стильный вид.

Сумка, з якою не соромно піти в магазин
Сумка-шоппер из замши. Фото из Instagram

Почему именно шоппер — мастхэв этого сезона

Осень и зима всегда насыщенные: рабочие встречи, поездки, дорога из офиса в спортзал, а потом домой. В такой период хочется, чтобы все необходимое было под рукой. В шоппер действительно поместится все — от ноутбука и косметички до зонта и даже пары запасной обуви.

Для женщин с активным графиком это действительно спасение. Неудивительно, что именно объемные модели стали одним из главных трендов сезона 2025-2026.

Яка сумка стане порятунком для активних жінок
Кожаная сумка-шоппер. Фото из Instagram

Какие модели сейчас в моде

В этом году дизайнеры делают ставку на натуральные и тактильно приятные материалы: мягкую кожу, замшу, структурированную экокожу. Актуальны также плетеные варианты — они добавляют образу легкости и теплоты.

В цветах преобладают естественные оттенки: кофе с молоком, карамель, хаки, холодный серый. Если хочется чего-то более интересного, можно присмотреться к глубокому винному, сливовому, молочному или моделям с аккуратным анималистическим принтом. Такая сумка легко "подружится" и с пальто, и с пуховиком.

Яка сумка легко подружиться з пальто і пуховиком
Сумка в трендовом цвете. Фото из Instagram

Как выбрать идеальный большой шоппер

Материал

Лучше обращать внимание на плотную кожу или качественную эко-кожу. Такие сумки держат форму и дольше служат.

Фурнитура

Минимум металла. Аккуратная фурнитура выглядит дорого и не перегружает образ.

Размер

Супергигантские варианты могут "съедать" силуэт. Для ежедневного использования самый удобный — средний объемный шоппер.

Цвет

Черный, шоколадный, оливковый — классика, которая работает всегда. Если хочется свежести — винный или молочный отлично оживят образ.

Сочетание

Если шоппер яркий или фактурный, лучше дать ему роль главного акцента. Одежду тогда стоит держать в более спокойной гамме.

Кому точно стоит иметь шоппер

По словам стилиста, шоппер — покупка, которая редко разочаровывает. Он подходит мамам, которые постоянно носят с собой тысячу мелочей, фрилансерам, работающим в кофейнях, бизнесвумен с насыщенным графиком и всем, кто любит, когда стиль и удобство идут рядом.

Хорошо подобранный шоппер служит несколько сезонов и не выходит из моды — это скорее инвестиция в ежедневный комфорт, чем просто тренд.

Ранее мы писали о том, какая сумка Prada из 2000-х неожиданно оказалась в тренде.

Также мы сообщали, какие признаки выдают действительно качественную сумку.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации