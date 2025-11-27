Универсальный шоппер — тренд, без которого трудно представить сезон

Сумка-шопер. Фото: freepik

Объемный шоппер давно перестал быть сумкой "на всякий случай". Когда-то он ассоциировался только с походами в магазин, а теперь это одна из самых удобных и модных вещей, которые можно добавить в гардероб. Он легко подстраивается под ритм жизни: с ним удобно бежать на работу, ехать на учебу или просто гулять по городу.

О том, какие шоперы сейчас в фаворе и как не прогадать с выбором, РБК-Україна рассказала стилист, эксперт Ассоциации стилистов Украины Александра Шлома.

Что такое шопер

Шоппер — это большая, довольно мягкая сумка с двумя ручками. Она не держит четкой формы, но именно в этом ее шарм и удобство. Сначала такие сумки шили из ткани для покупок, но со временем дизайнеры "подтянули" их к городской жизни — начали делать из кожи, замши или плотных экоматериалов. Теперь шоппер имеет не просто практичный, но и стильный вид.

Сумка-шоппер из замши. Фото из Instagram

Почему именно шоппер — мастхэв этого сезона

Осень и зима всегда насыщенные: рабочие встречи, поездки, дорога из офиса в спортзал, а потом домой. В такой период хочется, чтобы все необходимое было под рукой. В шоппер действительно поместится все — от ноутбука и косметички до зонта и даже пары запасной обуви.

Для женщин с активным графиком это действительно спасение. Неудивительно, что именно объемные модели стали одним из главных трендов сезона 2025-2026.

Кожаная сумка-шоппер. Фото из Instagram

Какие модели сейчас в моде

В этом году дизайнеры делают ставку на натуральные и тактильно приятные материалы: мягкую кожу, замшу, структурированную экокожу. Актуальны также плетеные варианты — они добавляют образу легкости и теплоты.

В цветах преобладают естественные оттенки: кофе с молоком, карамель, хаки, холодный серый. Если хочется чего-то более интересного, можно присмотреться к глубокому винному, сливовому, молочному или моделям с аккуратным анималистическим принтом. Такая сумка легко "подружится" и с пальто, и с пуховиком.

Сумка в трендовом цвете. Фото из Instagram

Как выбрать идеальный большой шоппер

Материал

Лучше обращать внимание на плотную кожу или качественную эко-кожу. Такие сумки держат форму и дольше служат.

Фурнитура

Минимум металла. Аккуратная фурнитура выглядит дорого и не перегружает образ.

Размер

Супергигантские варианты могут "съедать" силуэт. Для ежедневного использования самый удобный — средний объемный шоппер.

Цвет

Черный, шоколадный, оливковый — классика, которая работает всегда. Если хочется свежести — винный или молочный отлично оживят образ.

Сочетание

Если шоппер яркий или фактурный, лучше дать ему роль главного акцента. Одежду тогда стоит держать в более спокойной гамме.

Кому точно стоит иметь шоппер

По словам стилиста, шоппер — покупка, которая редко разочаровывает. Он подходит мамам, которые постоянно носят с собой тысячу мелочей, фрилансерам, работающим в кофейнях, бизнесвумен с насыщенным графиком и всем, кто любит, когда стиль и удобство идут рядом.

Хорошо подобранный шоппер служит несколько сезонов и не выходит из моды — это скорее инвестиция в ежедневный комфорт, чем просто тренд.

