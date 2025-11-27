Відео
Шопер, який варто мати кожній — тренд, що задає сезон

Дата публікації: 27 листопада 2025 09:19
Оновлено: 08:53
Універсальний шопер — тренд, без якого важко уявити сезон
Сумка-шопер. Фото: freepik

Обʼємний шопер давно перестав бути сумкою "на всяк випадок". Колись він асоціювався лише з походами у магазин, а тепер це одна з найзручніших і наймодніших речей, які можна додати до гардероба. Він легко підлаштовується під ритм життя: з ним зручно бігти на роботу, їхати на навчання чи просто гуляти містом.

Про те, які шопери зараз у фаворі та як не прогадати з вибором, РБК-Україна розповіла стилістка, експертка Асоціації стилістів України Олександра Шлома.

Читайте також:

Що таке шопер

Шопер — це велика, доволі мʼяка сумка з двома ручками. Вона не тримає чіткої форми, але саме в цьому її шарм і зручність. Спершу такі сумки шили з тканини для покупок, та з часом дизайнери "підтягнули" їх до міського життя — почали робити зі шкіри, замші чи щільних екоматеріалів. Тепер шопер має не просто практичний, а й стильний вигляд.

Сумка, з якою не соромно піти в магазин
Сумка-шопер з замші. Фото з Instagram

Чому саме шопер — мастхев цього сезону

Осінь і зима завжди насичені: робочі зустрічі, поїздки, дорога з офісу у спортзал, а потім додому. У такий період хочеться, щоб усе потрібне було під рукою. У шопер дійсно поміститься усе — від ноутбука і косметички до парасольки й навіть пари запасного взуття.

Для жінок із активним графіком це справді порятунок. Не дивно, що саме обʼємні моделі стали одним із головних трендів сезону 2025–2026.

Яка сумка стане порятунком для активних жінок
Шкіряна сумка-шопер. Фото з Instagram

Які моделі зараз у моді

Цього року дизайнери роблять ставку на натуральні й тактильно приємні матеріали: мʼяку шкіру, замшу, структуровану екошкіру. Актуальні також плетені варіанти — вони додають образу легкості й теплоти.

У кольорах переважають природні відтінки: кава з молоком, карамель, хакі, холодний сірий. Якщо хочеться чогось цікавішого, можна придивитися до глибокого винного, сливового, молочного чи моделей з акуратним анімалістичним принтом. Така сумка легко "подружиться" і з пальтом, і з пуховиком.

Яка сумка легко подружиться з пальто і пуховиком
Сумка в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Як вибрати ідеальний великий шопер

Матеріал

Краще звертати увагу на щільну шкіру або якісну екошкіру. Такі сумки тримають форму і довше служать.

Фурнітура

Мінімум металу. Акуратна фурнітура має дорогий вигляд й не перевантажує образ.

Розмір

Супергігантські варіанти можуть "з’їдати" силует. Для щоденного використання найзручніший — середній обʼємний шопер.

Колір

Чорний, шоколадний, оливковий — класика, яка працює завжди. Якщо хочеться свіжості — винний або молочний чудово оживлять образ.

Поєднання

Якщо шопер яскравий або фактурний, краще дати йому роль головного акценту. Одяг тоді варто тримати у спокійнішій гамі.

Кому точно варто мати шопер

За словами стилістки, шопер — покупка, яка рідко розчаровує. Він підходить мамам, які постійно носять із собою тисячу дрібниць, фрілансеркам, що працюють у кавʼярнях, бізнесвумен із насиченим графіком та всім, хто любить, коли стиль і зручність йдуть поруч.

Добре підібраний шопер служить кілька сезонів і не виходить з моди — це радше інвестиція у щоденний комфорт, ніж просто тренд.

Раніше ми писали про те, яка сумка Prada з 2000-х неочікувано опинилась в тренді.

Також ми повідомляли, які ознаки видають дійсно якісну сумку.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
