Універсальний шопер — тренд, без якого важко уявити сезон

Обʼємний шопер давно перестав бути сумкою "на всяк випадок". Колись він асоціювався лише з походами у магазин, а тепер це одна з найзручніших і наймодніших речей, які можна додати до гардероба. Він легко підлаштовується під ритм життя: з ним зручно бігти на роботу, їхати на навчання чи просто гуляти містом.

Про те, які шопери зараз у фаворі та як не прогадати з вибором, РБК-Україна розповіла стилістка, експертка Асоціації стилістів України Олександра Шлома.

Що таке шопер

Шопер — це велика, доволі мʼяка сумка з двома ручками. Вона не тримає чіткої форми, але саме в цьому її шарм і зручність. Спершу такі сумки шили з тканини для покупок, та з часом дизайнери "підтягнули" їх до міського життя — почали робити зі шкіри, замші чи щільних екоматеріалів. Тепер шопер має не просто практичний, а й стильний вигляд.

Чому саме шопер — мастхев цього сезону

Осінь і зима завжди насичені: робочі зустрічі, поїздки, дорога з офісу у спортзал, а потім додому. У такий період хочеться, щоб усе потрібне було під рукою. У шопер дійсно поміститься усе — від ноутбука і косметички до парасольки й навіть пари запасного взуття.

Для жінок із активним графіком це справді порятунок. Не дивно, що саме обʼємні моделі стали одним із головних трендів сезону 2025–2026.

Які моделі зараз у моді

Цього року дизайнери роблять ставку на натуральні й тактильно приємні матеріали: мʼяку шкіру, замшу, структуровану екошкіру. Актуальні також плетені варіанти — вони додають образу легкості й теплоти.

У кольорах переважають природні відтінки: кава з молоком, карамель, хакі, холодний сірий. Якщо хочеться чогось цікавішого, можна придивитися до глибокого винного, сливового, молочного чи моделей з акуратним анімалістичним принтом. Така сумка легко "подружиться" і з пальтом, і з пуховиком.

Як вибрати ідеальний великий шопер

Матеріал

Краще звертати увагу на щільну шкіру або якісну екошкіру. Такі сумки тримають форму і довше служать.

Фурнітура

Мінімум металу. Акуратна фурнітура має дорогий вигляд й не перевантажує образ.

Розмір

Супергігантські варіанти можуть "з’їдати" силует. Для щоденного використання найзручніший — середній обʼємний шопер.

Колір

Чорний, шоколадний, оливковий — класика, яка працює завжди. Якщо хочеться свіжості — винний або молочний чудово оживлять образ.

Поєднання

Якщо шопер яскравий або фактурний, краще дати йому роль головного акценту. Одяг тоді варто тримати у спокійнішій гамі.

Кому точно варто мати шопер

За словами стилістки, шопер — покупка, яка рідко розчаровує. Він підходить мамам, які постійно носять із собою тисячу дрібниць, фрілансеркам, що працюють у кавʼярнях, бізнесвумен із насиченим графіком та всім, хто любить, коли стиль і зручність йдуть поруч.

Добре підібраний шопер служить кілька сезонів і не виходить з моди — це радше інвестиція у щоденний комфорт, ніж просто тренд.

