Какая сумка 90-х станет главным трендом 2026 года

Дата публикации 18 декабря 2025 19:14
Сумка 90-х, которая станет трендом 2026 — fashion-интрига года
Сумка-цилиндр. Фото из Instagram

В моде снова просыпается любовь к вещам, в которых чувствуется характер эпохи. На этот раз дизайнеры возвращают нам форму сумки, о которой давно забыли. Речь идет о сумке-цилиндре — простой на вид, но с выразительной историей.

Новини.LIVE советует сделать акцент на этой сумке в 2026 году.

Возвращение 90-х в коллекциях 2026 года трудно не заметить. На этом фоне и появилась форма, пережившая десятилетия — сумка-цилиндр.

Самая популярная сумка 2026 года

Самой известной стала Papillon от Louis Vuitton, созданная в 1966 году. За счет фирменного узора вещь превращалась в универсального спутника: ее можно было носить в руке, на локте или перекидывать через плечо. Стилисты и сегодня называют Papillon примером того, как минимум деталей работает лучше всего.

Сумка, яка стане універсальним супутником
Papillon от Louis Vuitton. Фото из Instagram

В сезоне весна-лето 2026 дизайнеры снова переосмысливают этот силуэт. Главное преимущество формы в том, что она не диктует правила. Цилиндр так же органично чувствует себя рядом со строгим костюмом, как и с теплым свитером и денимом, а вечером может сопровождать бархат или атлас.

Яка сумка впишеться в різні образи
Сумка-цилиндр в образе. Фото из Instagram

Дизайнеры советуют не зацикливаться на черном или коричневом — яркий желтый, красный или насыщенный фиолетовый сегодня звучат более уверенно и добавляют образу энергии.

Отметим, что сумка-цилиндр возвращается не потому, что моде не хватает новых форм, а потому, что она напоминает нам в очередной раз о том, что хорошо продуманные вещи служат долго и всегда способны привлечь внимание.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
