Сумка 90-х, которая станет трендом 2026 — fashion-интрига года

Какая сумка 90-х станет главным трендом 2026 года
В моде снова просыпается любовь к вещам, в которых чувствуется характер эпохи. На этот раз дизайнеры возвращают нам форму сумки, о которой давно забыли. Речь идет о сумке-цилиндре — простой на вид, но с выразительной историей.
Возвращение 90-х в коллекциях 2026 года трудно не заметить. На этом фоне и появилась форма, пережившая десятилетия — сумка-цилиндр.
Самая популярная сумка 2026 года
Самой известной стала Papillon от Louis Vuitton, созданная в 1966 году. За счет фирменного узора вещь превращалась в универсального спутника: ее можно было носить в руке, на локте или перекидывать через плечо. Стилисты и сегодня называют Papillon примером того, как минимум деталей работает лучше всего.
В сезоне весна-лето 2026 дизайнеры снова переосмысливают этот силуэт. Главное преимущество формы в том, что она не диктует правила. Цилиндр так же органично чувствует себя рядом со строгим костюмом, как и с теплым свитером и денимом, а вечером может сопровождать бархат или атлас.
Дизайнеры советуют не зацикливаться на черном или коричневом — яркий желтый, красный или насыщенный фиолетовый сегодня звучат более уверенно и добавляют образу энергии.
Отметим, что сумка-цилиндр возвращается не потому, что моде не хватает новых форм, а потому, что она напоминает нам в очередной раз о том, что хорошо продуманные вещи служат долго и всегда способны привлечь внимание.
