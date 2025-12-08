Модные сумки до 5000 грн — бюджетные хиты, которые все хотят получить

Девушка с черной сумкой. Фото: freepik

Хорошая сумка сегодня не просто аксессуар, а рабочий инструмент, который берет на себя роль маленького органайзера. Особенно это заметно в тренде на компактные модели, куда все же помещается самое важное.

Новини.LIVE собрали варианты, которые выглядят стильно и при этом не требуют больших затрат.

Реклама

Читайте также:

Какую сумку выбрать сейчас — подборка для реальной жизни

Стилисты уже несколько сезонов подряд говорят о возвращении "умных" аксессуаров — тех, что работают ежедневно и выдерживают наш темп. Речь идет не об огромных шопперах, а именно о небольших, продуманных моделях, которые вы не захотите снимать с плеча. В тренде кросс-боди, хобо и их современные интерпретации. И главное, что производители наконец-то начали сочетать эстетику с ответственным подходом к материалам.

JW PEI — кросс-боди за 4 239 грн

Лос-Анджелесский бренд JW PEI уже давно стал любимцем тех, кто ценит дизайн без лишних объяснений. Их философия проста: модели должны быть легкими, доступными и экологически продуманными. Бренд использует веганскую кожу, созданную из переработанного пластика — и делает это не ради маркетинга, а потому, что это действительно работает.

Кросс-боди JW PEI — это тот случай, когда пропорции играют на руку владелице. Она небольшая, но при этом держит форму.

Кросс-боди JW PEI. Фото с intertop

Стилисты отмечают, что такие модели отлично смотрятся в ежедневных образах. Поэтому если ищете универсальную вещь на каждый день, этот вариант — проверенный.

Nukot — 4 830 грн

Еще одна интересная модель —бейджевый велюр от украинского бренда Nukot. Сумка будто создана для тех дней, когда хочется более мягкой, нежной фактуры, но без чрезмерной деликатности. Она среднего размера, внутри имеет удобный карман и магнитную застежку — мелкие, но полезные детали, которые действительно влияют на комфорт.

Эта сумка легко подстраивается под разный образ. А еще она достаточно вместительная, чтобы взять с собой кошелек, телефон, косметику, паспорт.

Сумка от Nukot. Фото с официального сайта

Поэтому это отличный вариант для тех, кто любит мягкие фактуры, но хочет практичности.

Armani Exchange — кросс-боди за 3 599 грн

Бордовая модель Armani Exchange — это вариант для тех, кто живет в ритме "быстро, но аккуратно". Она хорошо держит форму, компактная и легкая. Такой цвет добавляет характера простому повседневному образу, а форма позволяет использовать ее и с пальто, и с более спортивной одеждой.

Многие дизайнеры в последнее время говорят о возвращении "цветных акцентов", которые работают точечно. Эта сумка как раз из этой категории: она не пытается затмить все вокруг, но образ точно поддерживает.

Бордовая модель Armani Exchange. Фото с answear

Calvin Klein Jeans — 4 049 грн

Маленькая сумка Calvin Klein Jeans — это очень продуманная модель для тех, кто хочет максимум комфорта в минимальном формате. Она изготовлена из переработанного полиэстера — материал плотный, легко чистится и не растягивается со временем.

Сумка Calvin Klein Jeans. Фото с answear

В ней есть отдельный карман на задней панели, куда можно положить телефон, внутреннее отделение для карточек, а твердое дно гарантирует, что сумка не потеряет форму даже после активного использования. Плюс — съемная ручка и регулируемый ремень: можно носить и через плечо, и в руках.

Ранее мы писали о том, какой шопер задает тренд сезона в этот раз.

Также мы сообщали, какую сумку 2000-х сейчас почти все ищут.