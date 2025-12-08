Відео
Головна Мода Стильні брендові сумки до 5000 грн — що купити на свята

Стильні брендові сумки до 5000 грн — що купити на свята

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 09:19
Модні сумки до 5000 грн — бюджетні хіти, які всі хочуть отримати
Дівчина з чорною сумкою. Фото: freepik

Хороша сумка сьогодні не просто аксесуар, а робочий інструмент, який бере на себе роль маленького органайзера. Особливо це помітно в тренді на компактні моделі, куди все ж поміщається найважливіше.

Новини.LIVE зібрали варіанти, що мають стильний вигляд і при цьому не потребують великих витрат.

Стилісти вже кілька сезонів поспіль говорять про повернення "розумних" аксесуарів — тих, що працюють щодня і витримують наш темп. Йдеться не про величезні шопери, а саме про невеликі, продумані моделі, які ви не захочете знімати з плеча. У тренді крос-боді, хобо та їхні сучасні інтерпретації. І головне, що виробники нарешті почали поєднувати естетику з відповідальним підходом до матеріалів.

JW PEI — крос-боді за 4 239 грн

Лос-Анджелеський бренд JW PEI уже давно став улюбленцем тих, хто цінує дизайн без зайвих пояснень. Їхня філософія проста: моделі мають бути легкими, доступними й екологічно продуманими. Бренд використовує веганську шкіру, створену з переробленого пластику — і робить це не заради маркетингу, а тому, що це справді працює.

Крос-боді JW PEI — це той випадок, коли пропорції грають на руку власниці. Вона невелика, але при цьому тримає форму.

Ця сумка вдало тримає форму
Крос-боді JW PEI. Фото з intertop

Стилісти відзначають, що такі моделі чудовий вигляд мають у щоденних образах. Тож якщо шукаєте універсальну річ на кожен день, цей варіант — перевірений.

Nukot — 4 830 грн

Ще одна цікава модель — бейджевий велюр від українського бренду Nukot. Сумка ніби створена для тих днів, коли хочеться м’якшої, ніжної фактури, але без надмірної делікатності. Вона середнього розміру, всередині має зручну кишеню і магнітну застібку — дрібні, але корисні деталі, які справді впливають на комфорт.

Ця сумка легко підлаштовується під різний образ. А ще вона досить містка, щоб взяти з собою гаманець, телефон, косметику, паспорт.

Вишукана сумка на холодний сезон
Сумка від Nukot. Фото з офіційного сайту

Тому це чудовий варіант для тих, хто любить м’які фактури, але хоче практичності.

Armani Exchange — крос-боді за 3 599 грн

Бордова модель Armani Exchange — це варіант для тих, хто живе в ритмі "швидко, але акуратно". Вона добре тримає форму, компактна та легка. Такий колір додає характеру простому повсякденному образу, а форма дозволяє використовувати її і з пальтом, і з більш спортивним одягом.

Багато дизайнерів останнім часом говорять про повернення "кольорових акцентів", які працюють точково. Ця сумка якраз з цієї категорії: вона не намагається затьмарити все навкруги, але образ точно підтримує.

Яка сумка здатна затьмарити все навкруги
Бордова модель Armani Exchange. Фото з answear

Calvin Klein Jeans — 4 049 грн

Маленька сумка Calvin Klein Jeans — це дуже продумана модель для тих, хто хоче максимум комфорту в мінімальному форматі. Вона виготовлена з переробленого поліестеру — матеріал щільний, легко чиститься і не розтягується з часом.

Яка сумка продумана до деталей
Сумка Calvin Klein Jeans. Фото з answear

У ній є окрема кишеня на задній панелі, куди можна покласти телефон, внутрішнє відділення для карток, а тверде дно гарантує, що сумка не втратить форму навіть після активного використання. Плюс — знімна ручка і регульований ремінь: можна носити і через плече, і в руках.

Раніше ми писали про те, який шопер задає тренд сезону цього разу.

Також ми повідомляли, яку сумку 2000-х зараз майже усі шукають.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
