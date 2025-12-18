Сумка 90-х, що стане трендом 2026 — fashion-інтрига року

Сумка-циліндр. Фото з Instagram

У моді знову прокидається любов до речей, у яких відчувається характер епохи. Цього разу дизайнери повертають нам форму сумки, про яку давно забули. Йдеться про сумку-циліндр — просту на вигляд, але з виразною історією.

Новини.LIVE радить зробити акцент на цій сумці у 2026 році.

Повернення 90-х у колекціях 2026 року важко не помітити. На цьому тлі й з’явилася форма, що пережила десятиліття — сумка-циліндр.

Найпопулярніша сумка 2026 року

Найвідомішою стала Papillon від Louis Vuitton, створена у 1966 році. За рахунок фірмового візерунка річ перетворювалася на універсального супутника: її можна було носити в руці, на ліктi чи перекидати через плече. Стилісти й сьогодні називають Papillon прикладом того, як мінімум деталей працює краще за все.

Papillon від Louis Vuitton. Фото з Instagram

У сезоні весна—літо 2026 дизайнери знову переосмислюють цей силует. Головна перевага форми в тому, що вона не диктує правила. Циліндр так само органічно почувається поруч із строгим костюмом, як і з теплим светром та денімом, а ввечері може супроводжувати оксамит чи атлас.

Сумка-циліндр в образі. Фото з Instagram

Дизайнери радять не зациклюватися на чорному або коричневому — яскравий жовтий, червоний чи насичений фіолетовий сьогодні звучать більш впевнено й додають образу енергії.

Відзначимо, що сумка-циліндр повертається не тому, що моді бракує нових форм, а тому, що вона нагадує нам вкотре про те, що добре продумані речі служать довго і завжди здатні привернути увагу.

