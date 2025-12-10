Видео
Меховые сумки — тренд, что влюбляет с первого прикосновения

Меховые сумки — тренд, что влюбляет с первого прикосновения

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:03
Сумки из искусственного меха — трендовые модели с дорогим эффектом
Меховая сумка. Фото: freepik

Этой зимой сумки перестали быть второстепенным штрихом образа. Они снова влияют на настроение не хуже обуви или пальто — особенно мягкие меховые модели, которые уже подхватили и люксовые бренды, и массмаркет.

О тренде подробнее рассказали в In Journal.

Главный зимний аксессуар

Меховые сумки вернулись, но немного иначе, чем мы привыкли помнить: с объемными силуэтами, броскими цветами и почти игрушечной мягкостью. Chanel, Gucci и Fendi показали свои версии на подиумах, и после этого стало очевидно, что тренд уже не остановить.

С дубленками или искусственными шубами они работают на тот самый эффект "тихой роскоши", о котором в последнее время говорят все стилисты.

Сумки з хутра на зиму те, що треба
Сумка из меха в стильном образе. Фото из Instagram

А в сочетании с джинсами и грубыми сапогами меховая сумка неожиданно делает базовый образ более собранным — будто вы добавили маленькую, но очень продуманную деталь.

З якою сумкою ходити цієї зими
Оригинальная сумка. Фото из Instagram

Прошлой зимой Рианна несколько раз выходила в Нью-Йорк именно с меховой сумкой и тогда стало понятно, что вещь возвращает себе статус must-have. Теперь подобные модели разлетаются быстрее, чем успевают доставать из коробок в магазинах. Единственное правило осталось неизменным: мех должен быть искусственным. Натуральные варианты сегодня скорее вызывают вопросы, чем ассоциируются со статусом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кстати, Zara и Mango уже выпустили свои линейки таких сумок — от карамельных и ванильных оттенков до глубокого черного. Они легко вписываются в повседневные образы: не обязывают ни по стилю, ни по настроению, но добавляют тот самый "тактильный эффект", за который зимние аксессуары так любят.

мода тренды сумки аксессуары 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
