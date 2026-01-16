Чим замінити улюблену чорну сумку — що буде в тренді 2026

5 альтернатив чорній сумці, які будуть у тренді 2026
Чорна сумка вже давно перестала бути просто аксесуаром. Вона закриває більшість повсякденних потреб і легко вписується в базовий гардероб. Але зима 2026 року показала, що цього недостатньо: сумка тепер може стати помітним елементом образу через колір, фактуру чи форму.
На цьому наголошує видання Elle.
Альтернатива чорній сумці у 2026 році
Біла сумка
Після того як Pantone назвав Cloud Dancer головним відтінком року, білий почав з’являтися не лише у вбранні, а й у сумках. Можна обрати строгі шкіряні моделі або м’які хутряні — обидва варіанти легко поєднуються з іншими речами в гардеробі.
Коричнева сумка
Цей колір легко замінює чорний і додає образу теплої глибини. Вибирайте відтінки від темного шоколаду до світлої карамелі — вони добре поєднуються як із нейтральними, так і з яскравішими речами.
Ніжно-рожева сумка
Ніжний пудровий рожевий працює як нейтральний акцент. Він підходить до сірих, бежевих, молочних і темних відтінків, додаючи образу легкості, але без надмірної романтики.
Сумка холодного блакитного кольору
Cold blue має свіжий і стриманий вигляд. Структуровані моделі та сумки з гладкої шкіри підкреслюють чистоту кольору і добре працюють із мінімалістичними образами взимку.
Зелена сумка
Оливкові та хакі відтінки пропонують варіант відходу від чорного. Такі сумки легко вписуються в базовий гардероб і роблять образ трохи іншим, не потребуючи складних поєднань.
