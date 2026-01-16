Чим замінити улюблену чорну сумку — що буде в тренді 2026

Чорна сумка. Фото: freepik

Чорна сумка вже давно перестала бути просто аксесуаром. Вона закриває більшість повсякденних потреб і легко вписується в базовий гардероб. Але зима 2026 року показала, що цього недостатньо: сумка тепер може стати помітним елементом образу через колір, фактуру чи форму.

Альтернатива чорній сумці у 2026 році

Біла сумка

Після того як Pantone назвав Cloud Dancer головним відтінком року, білий почав з’являтися не лише у вбранні, а й у сумках. Можна обрати строгі шкіряні моделі або м’які хутряні — обидва варіанти легко поєднуються з іншими речами в гардеробі.

Zimmermann. Фото з Elle

Коричнева сумка

Цей колір легко замінює чорний і додає образу теплої глибини. Вибирайте відтінки від темного шоколаду до світлої карамелі — вони добре поєднуються як із нейтральними, так і з яскравішими речами.

Gabriela Hearst. Фото з Elle

Ніжно-рожева сумка

Ніжний пудровий рожевий працює як нейтральний акцент. Він підходить до сірих, бежевих, молочних і темних відтінків, додаючи образу легкості, але без надмірної романтики.

Prada. Фото з Elle

Сумка холодного блакитного кольору

Cold blue має свіжий і стриманий вигляд. Структуровані моделі та сумки з гладкої шкіри підкреслюють чистоту кольору і добре працюють із мінімалістичними образами взимку.

Chanel. Фото з Elle

Зелена сумка

Оливкові та хакі відтінки пропонують варіант відходу від чорного. Такі сумки легко вписуються в базовий гардероб і роблять образ трохи іншим, не потребуючи складних поєднань.

Victoria Beckham. Фото з Elle

