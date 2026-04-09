Сумка, яка зробить навіть простий образ особливим цієї весни

Сумка, яка зробить навіть простий образ особливим цієї весни

Дата публікації: 9 квітня 2026 11:00
Як вибрати сумку цього сезону: модний колір весни-2026
Сумка червоного кольору. Фото: freepik

Бордова сумка стала одним із найпомітніших аксесуарів цієї весни. Яскравий червоний акцент завжди привертає увагу, але бордовий має інший ефект — він глибший, стриманіший і має дорожчий вигляд. Також його легко поєднати з повсякденним одягом.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Сумка, яку варто носити цієї весни

Яскраво-червона сумка часто стає головним елементом образу, бордова ж делікатно доповнює будь-який лук. Винні відтінки — каберне, глибокий бордово-червоний, мерло, темно-сливовий — цього сезону на піку популярності. Після осінньо-зимових показів вони впевнено перекочували у весняно-літні колекції.

Бордова сумка універсальна. Її носять з базовими речами щодня. Дизайнери показують, що цей колір працює у будь-якому стилі.

У Chanel весни-літа 2026 — класичні клатчі та стьобані сумки в глибоких вишневих і гранатових тонах. Miu Miu показали бордову сумку для боулінгу з шкіри, поєднавши її з бежевим поло та смарагдовою спідницею А-силуету — відмінний приклад того, що бордовий гарно працює навіть із яскравими кольорами. У Valentino сумка на ланцюжку з тисненням під крокодилячу шкіру додає образу блиску. Balenciaga, Dior, Stella McCartney демонструють різні характери бордової сумки: лаконічна, структурована, глянцева чи стримана, але завжди актуальна.

Miu Miu весна-літо 2026. Фото з Vogue

Цей тренд працює і поза подіумом. Бордова сумка впишеться в мінімалістичний гардероб і при цьому буде мати вдалий вигляд зі сміливими кольоровими комбінаціями. Вона може бути акцентом у стриманому образі, а в експериментальних луках гармонійно поєднується із зеленим, рожевим, жовтим, блакитним, а також із нейтральними відтінками: бежевим, сірим, чорним, білим, темно-синім, шоколадним.

Яка сумка стане вдалим акцентом в образі
Бордова сумка в образі. Фото з Vogue

Формат сумки теж не обмежує: стильний тоут підходить для щоденних виходів, структурована сумка з короткими ручками — для офісу, лаконічний клатч — для вечора. У будь-якому випадку бордова сумка буде мати цього сезону сучасний, стильний й практичний вигляд.

Раніше ми писали про те, яку сумку обрати на весну-літо, якщо хочеться щось універсальне. Сумка-мішок відрізняється ще й своєю практичністю.

Також Новини.LIVE повідомляли про трендові прикраси, що ідеально доповнять ваш образ весною-літом. Вони можуть стати головним акцентом у гардеробі.

весна-літо 2026 трендові сумки колір сумки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
