Самые популярные модели брюк из Instagram: варианты для стильных девушек

Стилисты уже давно повторяют одну простую вещь: правильно подобранный "низ" — это не мелочь, а основа всего стиля. От него часто зависит, как будет выглядеть образ в общем.

Простая, понятная подборка брюк, которые носят сейчас и которые легко вписываются в ежедневные образы.

Брюки, которые можно носить каждый день

Палаццо

Палаццо — это про комфорт и женственность. Их легко стилизовать с базовыми футболками, рубашками или даже худи. Идеальный вариант, если ищете что-то практичное.

Темный деним

Джинсы глубокого синего или почти черного оттенка снова возвращаются в базу. Хорошо работают и в офисных, и в повседневных луках.

Прямой крой

Это тот вариант, который не подводит никогда. Прямые брюки или джинсы — универсальная база, которую можно адаптировать под любой стиль. Сегодня с кроссовками, завтра с каблуками — и оба варианта будут уместны.

Карго

Чуть более расслабленный и городской вариант. Карго давно вышли за пределы спортивного стиля. Сейчас их носят с рубашками, топами, даже жакетами. Они добавляют образу легкую небрежность, которая сейчас в тренде.

Классические джинсы

Это тот самый вариант, который спасает в дни, когда нет идей. Они работают всегда — независимо от трендов.

Анималистический принт

Леопард, зебра или другие вариации — это уже акцент. Такие брюки не требуют сложного стилинга. Но лучше сочетать их с максимально спокойным верхом.

Замшевые брюки

Текстура делает всю работу. Они выглядят дороже и интереснее обычных тканей. Хорошо сочетаются с базовыми свитерами и рубашками.

