Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Универсальные брюки, которые сейчас в тренде в Instagram

Универсальные брюки, которые сейчас в тренде в Instagram

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 18:23
Самые популярные модели брюк из Instagram: варианты для стильных девушек
Коричневые брюки. Фото: freepik

Стилисты уже давно повторяют одну простую вещь: правильно подобранный "низ" — это не мелочь, а основа всего стиля. От него часто зависит, как будет выглядеть образ в общем.

Новини.LIVE собрали для вас простую, понятную подборку брюк, которые носят сейчас и которые легко вписываются в ежедневные образы.

Брюки, которые можно носить каждый день

Палаццо

Палаццо — это про комфорт и женственность. Их легко стилизовать с базовыми футболками, рубашками или даже худи. Идеальный вариант, если ищете что-то практичное.

Жіночі штани, що відрізняються практичністю
Женские брюки-палаццо. Фото из Instagram

Темный деним

Читайте также:

Джинсы глубокого синего или почти черного оттенка снова возвращаются в базу. Хорошо работают и в офисных, и в повседневных луках.

Прямой крой

Это тот вариант, который не подводит никогда. Прямые брюки или джинсы — универсальная база, которую можно адаптировать под любой стиль. Сегодня с кроссовками, завтра с каблуками — и оба варианта будут уместны.

Прямі штани, які не підведуть ніколи
Универсальные черные брюки. Фото из Instagram

Карго

Чуть более расслабленный и городской вариант. Карго давно вышли за пределы спортивного стиля. Сейчас их носят с рубашками, топами, даже жакетами. Они добавляют образу легкую небрежность, которая сейчас в тренде.

Классические джинсы

Это тот самый вариант, который спасает в дни, когда нет идей. Они работают всегда — независимо от трендов.

Джинси, що актуальні незалежно від сезонів
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Анималистический принт

Леопард, зебра или другие вариации — это уже акцент. Такие брюки не требуют сложного стилинга. Но лучше сочетать их с максимально спокойным верхом.

Замшевые брюки

Текстура делает всю работу. Они выглядят дороже и интереснее обычных тканей. Хорошо сочетаются с базовыми свитерами и рубашками.

Ранее мы писали о том, какие трендовые джинсы будут актуальными в 2026 году. Не всем понравятся, потому что их трудно стилизовать, но они в моде.

Также Новини.LIVE сообщали, какие джинсы помогут создать образ в стиле 90-х. Тогда будете иметь современный и женственный вид на любом событии.

трендовые образы какие джинсы в моде модные штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации