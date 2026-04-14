Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Універсальні штани, які зараз у тренді в Instagram

Універсальні штани, які зараз у тренді в Instagram

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 18:23
Найпопулярніші моделі штанів з Instagram: варіанти для стильних дівчат
Коричневі штани. Фото: freepik

Стилісти вже давно повторюють одну просту річ: правильно підібраний "низ" — це не дрібниця, а основа всього стилю. Від нього часто залежить, який вигляд буде мати образ в загальному. 

Новини.LIVE зібрали для вас просту, зрозумілу добірку штанів, які носять зараз і які легко вписуються у щоденні образи.

Штани, що можна носити кожен день

Палаццо

Палаццо — це про комфорт і жіночність. Їх легко стилізувати з базовими футболками, сорочками або навіть худі. Ідеальний варіант, якщо шукаєте щось практичне.

Жіночі штани, що відрізняються практичністю
Жіночі штани-палаццо. Фото з Instagram

Темний денім

Читайте також:

Джинси глибокого синього або майже чорного відтінку знову повертаються в базу. Добре працюють і в офісних, і в повсякденних луках.

Прямий крій

Це той варіант, який не підводить ніколи. Прямі штани або джинси — універсальна база, яку можна адаптувати під будь-який стиль. Сьогодні з кросівками, завтра з підборами — і обидва варіанти будуть доречні.

Прямі штани, які не підведуть ніколи
Універсальні чорні штани. Фото з Instagram

Карго

Трохи більш розслаблений і міський варіант. Карго давно вийшли за межі спортивного стилю. Зараз їх носять із сорочками, топами, навіть жакетами. Вони додають образу легку недбалість, яка зараз в тренді.

Класичні джинси

Це той самий варіант, який рятує в дні, коли немає ідей. Вони працюють завжди — незалежно від трендів.

Джинси, що актуальні незалежно від сезонів
Прямі джинси. Фото з Instagram

Анімалістичний принт

Леопард, зебра чи інші варіації — це вже акцент. Такі штани не потребують складного стилінгу. Але краще поєднувати їх із максимально спокійним верхом.

Замшеві штани

Текстура робить всю роботу. Вони мають дорогий і цікавіший вигляд за звичайні тканини. Добре поєднуються з базовими светрами та сорочками.

Раніше ми писали про те, які трендові джинси будуть актуальними у 2026 році. Не всім сподобаються, бо їх важко стилізувати, але вони в моді.

Також Новини.LIVE повідомляли, які джинси допоможуть створити образ в стилі 90-х. Тоді будете мати сучасний та жіночний вигляд на будь-якій події.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації