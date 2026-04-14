Найпопулярніші моделі штанів з Instagram: варіанти для стильних дівчат

Стилісти вже давно повторюють одну просту річ: правильно підібраний "низ" — це не дрібниця, а основа всього стилю. Від нього часто залежить, який вигляд буде мати образ в загальному.

Новини.LIVE зібрали для вас просту, зрозумілу добірку штанів, які носять зараз і які легко вписуються у щоденні образи.

Штани, що можна носити кожен день

Палаццо

Палаццо — це про комфорт і жіночність. Їх легко стилізувати з базовими футболками, сорочками або навіть худі. Ідеальний варіант, якщо шукаєте щось практичне.

Темний денім

Джинси глибокого синього або майже чорного відтінку знову повертаються в базу. Добре працюють і в офісних, і в повсякденних луках.

Прямий крій

Це той варіант, який не підводить ніколи. Прямі штани або джинси — універсальна база, яку можна адаптувати під будь-який стиль. Сьогодні з кросівками, завтра з підборами — і обидва варіанти будуть доречні.

Карго

Трохи більш розслаблений і міський варіант. Карго давно вийшли за межі спортивного стилю. Зараз їх носять із сорочками, топами, навіть жакетами. Вони додають образу легку недбалість, яка зараз в тренді.

Класичні джинси

Це той самий варіант, який рятує в дні, коли немає ідей. Вони працюють завжди — незалежно від трендів.

Анімалістичний принт

Леопард, зебра чи інші варіації — це вже акцент. Такі штани не потребують складного стилінгу. Але краще поєднувати їх із максимально спокійним верхом.

Замшеві штани

Текстура робить всю роботу. Вони мають дорогий і цікавіший вигляд за звичайні тканини. Добре поєднуються з базовими светрами та сорочками.

